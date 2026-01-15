女學生考前祈福被襲臀！鄉代主席神明面前「伸鹹豬手」1原因不受理判決

記者陳弘逸／彰化報導

鄉民代表會主席去年在順天宮替學校舉辦「考前祈福活動」，在跟學生合照時，趁機伸鹹豬手，對女學生撫摸臀部涉嫌性騷擾。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣埔鹽鄉鄉民代表會主席，去年在順天宮替學校舉辦「考前祈福活動」，在跟學生合照時，趁機伸鹹豬手，對女學生撫摸臀部性騷擾得逞，事後挨告，被檢方依成年人故意對兒童犯性騷擾罪起訴。事後，鄉代主席跟學生與家長達成和解並撤告，因此罪屬告訴乃論，因此，法院諭知不受理判決，可上訴。

判決指出，彰化縣埔鹽鄉鄉民代表會主席，2025年4月25日上午10時8分許，在彰化順天宮替學校舉辦「考前祈福活動」，當時有多名學生一同合照，過程中，鄉代主席竟趁機用手碰觸學生臀部性騷擾得逞。

事後鄉代主席挨告，因涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、性騷擾防治法第25條第1項前段之成年人故意對兒童犯性騷擾罪，遭檢方依法起訴。

案件進入審理程序，然而，鄉代主席跟受害學生及學生家長達成和解，同意撤回告訴，因此案屬告訴乃論，法院審酌，已達成和解並撤告，因此，諭知不受理判決，可上訴。

