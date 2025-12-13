女學生腳痛坐優先席…被老翁「罵到心悸」：你們年輕人都這樣

記者柯美儀／台北報導

女學生腳痛坐優先席，遭翁當眾訓斥。（圖／網友yu_hana_1229提供）

一名女學生因腳痛坐在公車優先席，卻遭老翁當場大罵，不僅指責她不讓座，還說「你們年輕人就是這樣」、「妳也會老啦」，讓她當場驚嚇、心悸。影片曝光，立刻掀起討論。

女學生在Threads發文控訴，指出昨日放學搭乘617公車時，被一名老翁大罵，並指手畫腳，從影片中可見，老翁當眾碎念說「妳讓給老年人坐，不讓我坐，我在這裡站一陣子了」、「你們年輕（人）就是這樣，你也會老啦」。女同學當場嚇傻，不知如何應對，甚至因驚嚇過度出現嚴重心悸，「我只是想回家而已，為什麼要這樣」。

廣告 廣告

女學生表示，全程都沒有回嘴，不想硬碰硬，也怕一旦說出什麼不好聽的話會讓事情複雜化，而女同學站起來讓座後，老翁卻一直叫別人來坐，讓人摸不著頭緒。事後女同學好奇問大家，遇到類似情況通常會怎麼處理，有沒有更好的方式？

貼文引發熱議，不少網友替女學生抱不平，紛紛表示「不用去欺負孩子們，讓不讓座要尊重任何人。我也快60歲了，不用在那用年齡壓迫孩子們！」、「有力氣罵人就有力氣站」、「不要理他，真的很多老人會故意找女生麻煩，而且妳回他，還有可能惱羞成怒，妳保護好自己最重要，妳下次如果需要，妳還是可以坐，不要因為他損失自己的權益」。

更多三立新聞網報導

15歲柯基＝80歲老人！獸醫曝患「失智8症狀」藥物最快明年引進

又「1老字號書店」要熄燈！老闆經營40年準備退休 清倉拍賣7折起

首波冷氣團「最凍時刻」曝！低溫恐跌破10℃ 降雨時程一次看

最顧人怨員工福利TOP5！「這項」奪冠 零食櫃、員工聚餐都上榜

