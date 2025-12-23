女學生見偶像上台熱舞…他臭臉罷唱 王ADEN台北跨年晚會遭取消「合約內幕」曝光

王ADEN因為校園演唱擺臭臉，北市跨年晚會遭取消出場。翻攝Threads/北市觀傳局臉書



新生代創作男歌手王ADEN（王淯騰），頗受青少年及年輕族群歡迎，也曾被提名金曲獎最佳新人，沒想到他近日受邀到一個高中的聖誕活動表演，一位女學生在老師鼓勵指示下，走上舞台與偶像同台跳舞，但王ADEN卻疑似遭打亂表演節奏，直接擺臭臉蹲在舞台上罷唱，爭議持續炎上，許多網友要求北市取消其跨年演唱會的資格，北市觀傳局也回應了。

該活動起因為19日王ADEN受邀到高中的聖誕活動表演，演出中一位女學生在老師的指示下，走上舞台與偶像同台跳舞，王ADEN看到女學生上台後，反應冷淡，立刻蹲在舞台邊停止演唱，現場氣氛變得尷尬。

女學生事後發文道歉，表示並非故意破壞演出，校方街舞老師也出面解釋，本來是想讓女學生在台下跟著跳，希望可以讓她吸引偶像王ADEN注意，但女學生聽錯意思才會衝上台，一切是誤會。

王ADEN因為校園演唱擺臭臉，北市跨年晚會遭取消出場。翻攝Threads/北市觀傳局臉書

女學生道歉後，王ADEN轉發表示已經不在意，但PO出一張無言笑的自拍照，不少網友砲轟：「發這種陰陽怪氣的影片出來，你就是想看到你的粉絲跟這個女孩血流成河而已。」不少人對王ADEN反應表示不滿，認為不應該當場擺臭臉罷唱，事後接受道歉也欠缺風度，身為藝人應該有更好的危機處理能力。

另外，有網友到台北市陳情系統陳情，認為王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估。根據《TVBS新聞網》報導指出，相關合約上有載明，簽約期間發生影響跨年晚會不好形象，主辦單位可以取消演出。

觀傳局也回應：「本次臺北跨年晚會之表演卡司將取消王ADEN之演出安排。相關說明將由其經紀公司另行對外發布正式聲明。」而原本的表演時段沒有替補人選，節目會彈性的調整。

網友也解釋，跨年晚會為台北市政府觀傳局主辦的大型公共活動，藝人應具高度專業與正面示範，此類行為若登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象，因此建議排除不適任藝人。

