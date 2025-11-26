女官兵陳屍草地！來不及見最後一面 母崩潰痛哭

女官兵墜樓不治身亡。（示意圖／東森新聞）





高雄市左營區海功路一棟大樓昨（25日）上午發生墜樓意外，一名28歲女子因不明原因從高樓墜落。消防人員獲報到場後，發現女子倒臥於1樓草地，已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。事後確認死者為海軍陸戰隊指揮部所屬士官。

左營分局表示，上午9時接獲通報後立即派員前往。警方鑑識小組勘驗現場，初步發現住家及周邊無打鬥痕跡、門窗未被破壞，排除外力介入可能。詳細事發原因仍待進一步調查，並已報請檢方相驗。

海軍陸戰隊指揮部指出，該名士官於營外休假期間發生墜樓意外，經醫院急救後仍不幸身亡，檢方相驗結果初步排除外力介入。軍方對此深表哀悼，已派遣高階幹部全程陪同家屬並協助後續事宜。

根據《聯合新聞網》報導，死者母親在接獲軍方通知後趕往醫院，卻來不及見到女兒最後一面，情緒悲痛不已，警方將持續調查釐清事故原因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

