女客哭訴遭狼父性侵！串燒店老闆竟「色性大發」逼摸下體…下場曝光

記者吳泊萱／台中報導

女子小花對串燒店老闆吐露曾遭父親性侵，未料對方竟色性大發，伸狼爪要求發生關係。（示意圖／資料照）

台中一名李姓男子在北區經營串燒店，期間認識一名女客人小花（化名），雙方在過年期間相約於串燒店二樓看電視喝酒，小花吐露過去曾遭父親性侵，不料李男聽後竟心生淫念，對小花伸狼爪，並要求發生關係，小花反抗後逃離報警。法院一審依強制猥褻罪判李男1年4月徒刑；李男上訴二審，法官考量李男坦承犯行，改判1年2月；全案仍可上訴。

檢警調查，小花在2023年1月23日下午，農曆春節期間，前往串燒店拜訪李男，受李男邀請到店家二樓看電視、喝酒聊天，期間小花吐露自己曾遭父親性侵，並因情緒低落而落淚。不料李男聽聞此事，竟色心大起，先是對小花伸狼爪襲胸，接著又露出下體，要求發生關係。

廣告 廣告

小花崩潰抵抗，雙方爆發拉扯，小花擔心激怒對方，轉而強調稍後跟朋友有約必須離開，僵持一段時間後，李男才妥協到一樓開鐵門。小花劫後餘生，向友人哭訴，並在開工後告訴其他女同事，經同事提醒後，小花前往警局報案。

案件一審時，李男矢口否認有強制猥褻行為，反控案件證據都是小花所證述，沒有充分證據顯示犯罪行為。但法官審酌相關事證，發現李男有個與小花年齡相仿的女兒，小花是在詢問家庭相處之道時，吐露悲慘身世。且案發後，小花多次出現哭泣、情緒不穩等症狀，認為李男犯行明確，依強制猥褻罪判刑1年4月。

李男不服上訴二審，主張願意認罪，並支付15萬元與小花和解，請求從輕量刑。不過書記官轉告小花和解一事後，小花表示不願和解。二審法官考量李男坦承罪刑，撤銷原判決，改判1年2月；全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

台中淫警愛慕女同事！偷鑰匙闖香閨「只為一件生理褲」…遭房東活逮慘了

騎車買菜遇死劫！苗栗79歲嬤返家途中離奇墜溝…坐困半身高水溝斷魂

3條止痛藥膏害阿嬤擦到洗腎！藥師示警：小心「1類型」長期使用恐傷腎

撞擊畫面曝！休旅車逆向超車出人命…騎士疑閃車逆撞倒退貨車慘死

