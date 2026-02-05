女客嫌菸味臭反挨罵 便當店老闆慘遭炎上

高雄一名女子坐在騎樓用餐，聞到菸味不舒服，於是上前提醒，沒想到反被對方罵。（示意圖／unsplash）





高雄一名女子坐在騎樓用餐，聞到菸味不舒服，於是上前提醒，沒想到反被對方罵，畫面PO上網之後，有網友認出抽菸男子是隔壁便當店老闆，於是更改便當店Google地圖的店名加上二手菸菸灰加菜，還留1星負評。

餐飲店老闆娘vs.抽菸男子：「大哥不要這樣啦， （他們鬧我也跟她玩啊，我又不是在你家樓下抽菸，也不是騎樓，巷子口好不好）。」

餐飲店門口，女子坐在騎樓座位用餐，突然飄來陣陣菸味，上前提醒之後，抽菸男子很不滿，兩人持手機互拍。用餐女子vs.抽菸男子：「欸早知道今天要化妝，（妹妹怎麼會這麼厲害），欸比個YA啊，（好，這些小屁孩）。」

你拍我也拍，事發在高雄三多二路，有女子吃飯吃到一半，覺得菸味很臭，就上前告知抽菸男子，兩人因此而起口角。

畫面PO上網之後，有網友認出，男子是隔壁便當店的老闆，於是到Google地圖改名，把便當店的名字加上二手菸菸灰加菜，評論也不少客人反映有人在門口抽菸，甚至走進配菜區拿便當，菸灰不知道有沒有掉進去，業者致歉並表示會加強員工訓練。不過這回是在隔壁店家，同樣因為抽菸引起反感，這一波炎上，恐怕沒那麼快平息。

