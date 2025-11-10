女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！她掙扎：不是說不會亂來？

台北市發生一起酒吧服務生性侵女客案件。根據判決書內容，彭姓男子在某間酒吧擔任外場服務生，工作期間與來店消費的女客小美結識，雙方進而發展成朋友關係。

2023年5月某天，彭男並未排班，但得知小美帶著友人前往店內消費，便要求對方先不要離開，等他到場繼續飲酒。當彭男抵達現場時，小美的友人都已離開，僅剩下小美一人。彭男開始拜託同事製作調酒給小美飲用，自己則僅飲用超商購買的啤酒飲料。

隔天凌晨時分，小美已經醉得相當嚴重，在店內嘔吐多次。彭男提議不要搭計程車回家，而是到附近的旅館開房休息，避免吐在車上。小美原先打算拒絕，但彭男信誓旦旦保證不會對她怎樣，於是答應下來。

進入房間後，小美又吐了幾次。當她躺上床休息時，彭男開始動手侵犯。小美遭到侵犯後不斷掙扎，並開口詢問不是在樓下說不會亂來。彭男聽見後一度停手，但過了一段時間又著手侵犯，最終還是得逞。

掙扎過程中，小美的友人曾經數度致電。小美謊稱家人在找她，要求彭男停下動作，並開啟親姊姊的照片與電話畫面，才成功脫困。

事後小美報警處理。彭男對此辯稱，確實有到旅館休息，但並未動手性侵，兩人也沒有發生性行為。他指出事後小美的友人主動表明願陪同至醫院驗傷，但小美不願前往，而是回家盥洗，案發後的行為與經驗法則有違。

友人B男則提供證詞表示，他知道小美當天心情不好，也知道小美酒量不好，因此要求持續連繫，且別喝太多酒。當時小美有答應下來，也承諾喝完就會回家。凌晨1點多詢問是否回家時，則沒有收到訊息，他也因為太過疲累而睡去。

B男提到，他一路睡到凌晨4點左右，起床發現小美仍未回覆訊息，於是開始連續撥打電話30分鐘，但仍無人接聽。因為害怕對方遭遇危險，所以持續撥打電話。途中小美有傳訊稱等等、我在及不安全等訊息。直到後來小美才向他訴苦，講述在酒吧內喝醉、遭到性侵的經過，且時不時還傳出啜泣聲，因此他才提議可以陪同到醫院驗傷。

台北地院法官審理後，採信小美指證歷歷，加上友人B男的佐證，並不採信彭男的說法。最終依照強制性交罪，判處3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

