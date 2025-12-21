女客「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪送辦

一名女子聲稱「算出」7車廂會爆炸，請求警方協助，引發高鐵延誤10分鐘。（本刊資料照）

1名自稱會通靈的彭姓女子下午搭乘高鐵南下833次列車後，聲稱「算出」7車廂會爆炸，請求警方協助，引發高鐵延誤10分鐘。警方檢查後未發現爆料物，並將彭女依恐嚇公眾罪移送。

彭女今（21日）搭高鐵南下833車次到台南站下車，聲稱她「算出」這班列車「會爆炸」，站務人員隨即通報鐵路警察局。警方表示，16時25分在高鐵左營站接觸彭女後，在其手機通訊軟體中發現多組意義不明的數字，又發現彭女言談前後不一，明顯違反常理，當場通報台南市衛生局到場評估彭女精神狀況。

廣告 廣告

警方也立即派左營所及偵查隊會同高鐵公司對833車次列車進行安全檢查，使用金屬探測器於車廂各處檢查，並未發現有爆裂物，最後將彭女依恐嚇公眾罪，移送台南地檢署偵辦。警方也呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成恐慌並招致法律刑責，旅客若有發現可疑人事物，可打110報案電話。

此外，高鐵公司說明，因協助鐵路警察進行安全檢查，因此進行營運調度、更換車組，略延後10分鐘發車。

更多鏡週刊報導

東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪

北市砍人案傷者最新狀況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

員工高鐵拍片「模仿張文」遭炎上 老闆擦屁股急發聲：已開除