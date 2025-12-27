女宮廟參拜竟遭猥褻！廟祝稱「清理兩儀」伸魔爪遭判刑
台北一名女子先前前往萬華地區一處宮廟參拜時，遭廟內黃姓廟祝以宗教儀式為名，實際對其進行猥褻行為。台北地方法院審理後，認定黃男行為已構成強制猥褻罪，判處有期徒刑10個月，全案仍得依法提出上訴。
判決指出，該名女子於2024年間在男友陪同下前往該宮廟參香，過程中認識擔任神壇事務的黃姓男子。隔日她再次陪同男友返回宮廟，雙方於閒聊過程中，黃男即曾趁機對她有不當肢體接觸，但女子當時未即刻察覺異狀，因此未當場反應。
同日晚間，女子獨自在神壇前靜坐時，黃男再度靠近，並宣稱接獲神明指示，需替她進行所謂「清理兩儀」、「解開心結」的儀式，要求她閉眼默念神號。
女子信以為真，未料黃男隨即藉機對其實施猥褻行為。事件發生後，女子的身心狀況明顯出現變化。家屬發現她變得沉默、反應遲鈍，走在路上對外界聲響缺乏反應，情緒亦出現異常。後續在面對司法程序時，她更出現顫抖、臉部潮紅等明顯焦慮反應，顯示其心理創傷相當嚴重。
法院審理認為，黃男身為宮廟廟祝，明知信徒多在情感、健康或人生困境中前來尋求心靈寄託，卻濫用宗教身分與信眾對神明的信任，假借宗教儀式之名滿足私慾，其行為已嚴重侵害他人身心安全，且對被害人造成難以彌補的傷害。最終法官因此依強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑10個月，以示懲戒。
