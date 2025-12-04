女家長會長專坑醫師、企業家！涉吸金20億 人逃國外

高雄市一所明星國小的家長女會長，傳出吸金高達20億，人甚至逃到澳門，檢方打算通緝他，這位邱姓女會長向家長會、教育界、醫師、企業界，以「股票代墊」等名義，宣稱每月有高額獲利，吸引八九十人投資，今年6月女會長卻突然請辭家長會長，7月初離開台灣，投資人聯絡不上才驚覺受騙，檢方粗估吸金超過20億。

高雄市一所明星國小的家長女會長，傳出吸金高達20億，人甚至逃到澳門（圖／TVBS）

在高雄苓雅區，一間飲料店的大門深鎖，鐵捲門下方堆積了許多信件。這間店面自6月中旬業者搬走設備後，就再也沒有營業。附近店家表示，當時詢問對方為何搬離，對方只回應「一言難盡」。這位女老闆正是高雄一所明星國小的邱姓家長會長。她在113年上任後，投資了高雄多家通訊行及飲料店，且將負責人都登記為前夫名字。她對外宣稱從事「股票代墊」，以「招攬投資」為名，承諾投資者每月可獲得2%的利息回報，吸引了眾多上流社會人士投資。然而，今年的分紅遲遲未入帳，受害者人數多達八九十人，吸金規模估計高達20億元。

鐵捲門下方好幾疊信件，在高雄苓雅這間飲料店，6月中臨時搬走設備後就沒有對外營業，但幕後女老闆疑似涉嫌吸金20億（圖／TVBS）

王姓牙醫受害者表示，邱姓會長聲稱有股市代墊和資本額代墊，需要金主支持，而他認識的一位投資者已經被騙了1億1600萬元。另一位林姓被害人透露，他最多時投入了6000萬元，還知道有些醫師被騙了超過1億元。

邱姓女會長專門鎖定高端上流圈，除了國小家長會，她的目標還包括教育界、高爾夫球俱樂部、醫界和企業界人士。許多人是透過高爾夫球教練與她建立聯繫，在短短4至5年間投資了數百萬甚至數千萬元。由於初期投資者確實收到高額利潤甚至回本，許多人陸續加碼投資，但最終卻無法拿回資金。

林姓被害人認為，實際吸金金額可能超過20億元，因為許多受害者個人投資金額就高達1億元或6000至7000萬元。校方人員表示，他們在6月底發現異狀，邱會長親自向學校請辭。

邱姓家長會長，以「招攬投資」名義，每個月可領到2%利息，吸引上流社會有錢人投資，吸金規模多達20億（圖／TVBS）

檢警於10月發動搜索行動，但邱姓女會長早在6月請辭家長會後，於7月初與一名高爾夫球教練前往澳門。雖然教練後來返回台灣，但邱姓女會長的下落不明。高雄地檢署計劃將其列為外逃經濟罪犯，請調查局透過兩岸司法互助程序，將她緝拿歸案。

