女家長會長騙倒上流圈！坑醫師.企業家 涉吸金20億

高雄教育界傳出吸金案！在明星國小擔任家長會長的女子，打入上流社交場合，結交高爾夫教練等，向家長會、教育界、醫師、企業界，以「股票代墊」等名義，宣稱每月有高額獲利，吸引80、90人投資，今年6月女會長卻突然請辭家長會長，7月初離開台灣，才驚覺受騙，吸金預估超過20億。

女會長吸引80、90人投資，今年6月女會長卻突然請辭家長會長，7月初離開台灣，才驚覺受騙，吸金預估超過20億。（圖／TVBS）

這間位於高雄苓雅區的飲料店自6月中旬起大門深鎖，鐵捲門下方堆積著許多信件，店內設備已被搬空，不再對外營業。附近店家表示，飲料店老闆在搬走設備時曾被問及原因，但對方只回答「一言難盡」。

這位女老闆正是高雄明星國小的家長會長，她在113年上任後，對外宣稱從事「股票代墊」業務，並投資高雄通訊行和飲料店等事業。（圖／TVBS）

這位女老闆正是高雄明星國小的家長會長，她在113年上任後，對外宣稱從事「股票代墊」業務，並投資高雄通訊行和飲料店等事業。她交友廣闊且出手闊綽，向投資者承諾每月可獲得2%利息。這個模式持續運作了4至5年，一直正常發放利息，但今年投資者陸續發現分紅遲遲未入帳，才意識到問題。受害者王姓人士表示，她聲稱有股市代墊和資本額代墊業務，需要金主支持，而有人因此被騙了1億1600萬元。

校方人員表示，6月底時發現異狀，學校收到邱會長親自提出的請辭。（圖／TVBS）

一位受害者透露，自己最多時投入6000萬元，而受害者中包括眼科、肝膽胃腸科和牙醫等各科醫師，這些人大多是通過高爾夫教練的介紹而認識邱姓女會長。邱姓女會長專門鎖定高端上流圈，包括國小家長會、教育界、高爾夫球俱樂部、醫界和企業界人士。許多人是通過高爾夫球教練與她接觸，在短短4至5年內投資數百萬至數千萬元。由於初期確實收到高額利潤甚至回本，許多人陸續加碼投資，但最終卻拿不回錢。

校方人員表示，6月底時發現異狀，學校收到邱會長親自提出的請辭。高雄地檢署襄閱主任林志祐表示，邱姓被告在檢察署接獲情資前已出境且未歸國。檢警於10月發動搜索，但邱姓女會長早在6月請辭家長會長職務後，於7月初就潛逃出境。與她關係密切的高爾夫教練上個月中旬回台被拘提，而她的林姓前夫則以3萬元交保後，被銀行提告追債，現靠鋪柏油打零工維生，生活困頓，與前妻吸金數十億的行為形成強烈對比。

