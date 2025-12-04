女家長會長「躋身上流」被控龐式騙局吸金20億落跑

知名國小的前家長會長邱姓女子，遭指控吸金。（圖／東森新聞）





高雄一所名校前家長會長邱姓女子，被控透過一名高爾夫球黃姓教練牽線，躋身上流階層，以投資獲利年息2-3成為誘因，吸收教育界、醫界和企業界的人士投資，被害人遭詐騙的金額從千萬到上億，礙於身分多數人不敢聲張，邱姓女子七月潛逃去澳門，而被利用當人頭開公司的前夫則負債千萬，靠打零工維生。

就是她，曾經是知名國小的前家長會長邱姓女子，和照片中的黃姓高爾夫球教練，二人被控聯手吸金。邱姓女子利用家長會長身分，自稱是做股票代墊，要找金主一起投資，可以年獲利2-3成，除了家長會成員跟教育界人士投資外，她還透過黃姓高爾夫教練牽線，躋身上流階層，吸引醫界跟企業界投資。被害人都是社會上有頭有臉的人，為了高獲利一步步踏進吸金的龐式騙局。

廣告 廣告

受害牙醫師：「一開始我就不用利息借她，後來她還是給我一些好處，她就藉故很多理由去想辦法讓我借她更多錢，我和朋友一起借4、5千萬跑不掉。」

當事學校主任：「有兩位家長被會長徵詢過是否投資。」

像是一名被騙的高爾夫選手，前後投入6千萬，有1800萬拿不回來。有牙醫說借出3、4千萬，朋友則投資4、5千萬；潮州甚至有宮廟人士被騙1.16億。算算每個受害者都是千萬到上億不等，以受害者至少90人來說，初估吸金超過20億。事情會曝光，是一名投資9千萬的貴婦拿本票去學校投訴，才知道邱女跑了。她以前夫名義投資的飲料店鐵門拉下，還有沒拿走的信件。

記者vs.邱女投資飲料店鄰居：「（什麼時候跑掉的？）我印象中六月中之後就不見了，看他在搬啊，我問他說怎麼了，他就說一言難盡。」

檢調在10月發動搜索，邱女和高爾夫教練兩人出境，教練事後回台被拘提，訊後交保。邱姓女子查出已潛逃澳門，而她的前夫林姓男子因為是部分公司負責人，涉銀行法，3萬交保後靠打零工維生。檢方將邱姓女子提報外逃經濟罪犯，將循兩岸司法互助程序，將她查緝回國，釐清整個吸金案全貌。

更多東森新聞報導

快訊／新北驚傳女子「21樓墜落」 倒臥血泊慘死

獨家／男深夜駕車「衝撞公園」肇逃！民眾晨跑嚇報警

快訊／台北車站驚傳路倒「陳屍天橋」 遺體已屍僵

