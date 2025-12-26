女密友正臉曝！李明峯涉賄遭羈押 基層嘆：晚節不保

前台南市消防局長李明峯及一名楊姓女業者，涉嫌共同收取3百萬的賄賂，經檢察官聲請羈押獲准。李明峯與楊女過從甚密、交情深厚，在消防界早已不是秘密，基層消防人員紛紛感嘆老局長「臨老入花叢，晚節不保」。

洽琪科技負責人楊詠琪。（圖／翻攝台南市消防局 YT 頻道「2022消防月曆記者發表會」）

檢調24日展開搜索約談行動，李明峯任內大力推動的高壓細水霧消防車政策，要求捐贈者一律向洽琪科技採購，該公司老闆楊詠琪也同時壟斷消防月曆製作長達8年，兩項業務合計金額破億，引發外界有「圖利特定廠商」的質疑。

據媒體披露，「洽琪科技」負責人楊詠琪現年約50歲，對外自稱從事網路行銷，2016年8月以300萬資本額創立「華澍國際公司」，同年透過人脈得知，台南消防局需要150萬元的經費來製作消防月曆，楊詠琪因此透過中間人認識李明峯，但她當時也拿出實力，提出的企劃案相當強，一舉成功拿下標案，而此後連續8年直至2023年，消防月曆的製作都是她的公司承包。

前台南市消防局長李明峯遭羈押禁見。 （圖／翻攝畫面）

台南檢、廉經過多日偵查，證據完備後在24日前往台南市消防局突擊搜索，傳訊被告及證人等10人，同日訊後認定李明峯跟楊詠琪，共同收受曾姓廠商給的賄賂3百萬餘元，使曾姓廠商順利得標，訊後在25日凌晨將2人聲押，法院同日裁定2人羈押並禁止接見通信。

