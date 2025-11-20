女山友失溫受困3千公尺絕壁，陸空救援平安救山

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名女山友在海拔3千公尺以上的庫哈諾辛山屋往關山三角點途中，受困垂直陡峭山壁，因極度低溫且缺乏禦寒裝備，情況一度危急，高市消防局獲報啟動山域事故應變小組，地面搜救與空勤直升機同步投入救援，花了7個多小時冒險挺進深山，順利救出女山友。

高市消防局第六大隊指出，17日上午9點，四名登山民眾自庫哈諾辛山屋出發，預定攀登關山。途中一名女子脫隊獨行，誤闖錯誤路線，受困於地形險峻的岩壁，無法自行脫困，利用通訊設備向外求援。

消防局獲報後，立即由消防局第六大隊啟動山域救援機制，動員22人分三梯次派遣所屬第三中隊暨桃源、寶來、六龜、茂林分隊人力展開行動。第一、第二梯次由地面人員徒步深入山區，第三梯次則與空勤總隊合作，搭乘直升機前往受困地點附近。

受限於山區地形複雜、路徑濕滑，搜救人員在艱困環境下持續搜尋，當天下午4點50分，第一梯次人員成功抵達受困女子所在位置，確認其意識清楚、無明顯外傷後，立即展開脫困作業，逐步協助其脫離險境，整起事故平安落幕。

