女山友攀南湖大山罹高山症 黑鷹直升機緊急出動成功救援

內政部空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨晚據報，一名57歲李姓女登山客於南湖大山東南峰下溪谷處發生嚴重高山症肺水腫，出現肢體無力、呼吸急促等症狀，雖經加壓艙治療情況仍屬危急，黑鷹直升機今天清晨立即出動，成功將患者後送花蓮醫院接受治療。

為爭取黃金救援時間，空勤總隊接獲花蓮縣消防局申請後，於今（26日）清晨立即派遣駐地花蓮的UH-60M型黑鷹直升機執行任務。機組人員包括正駕駛姜介山、副駕駛凃秋旭及機工長郭志偉，並由消防署特搜隊小隊長張力家與隊員許哲仁共組救援團隊。

NA-711直升機於上午6時50分自花蓮機場起飛，7時09分抵達目標區，經高低空偵查及馬力檢查後，於7時15分順利降落於南湖山屋前方空地。患者由特搜隊員協助上機，並於7時18分搭載患者及陪同者起飛返航。

飛行途中，特搜隊員持續為患者供氧並監測血氧濃度，直升機於7時48分降落花蓮德興棒球場，患者隨即由花蓮縣消防局救護車轉送醫院治療，成功完成救援任務。



