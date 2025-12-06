女工左耳遭機器扯斷 腳背上「寄養」5個月後奇蹟救回來

大陸一名女子在工廠工作時遇到機器故障，左耳被扯斷，醫療團隊一開始先將其縫在腳背上「寄養」，5個月後成功將左耳移植到原本的位置。（圖／翻攝自微博／齊魯晚報）

大陸山東一名孫姓女子（化姓）今年4月在工廠工作時遭遇嚴重工安意外，高速運轉的機械突然將她的頭皮、臉部及頸部皮膚大面積撕扯，左耳更被完全扯離，掉落在機械旁。孫女被送醫急救，醫療團隊進行罕見且高難度的「耳朵寄養腳背」重建手術，讓離斷耳朵在她腳背上存活5個月後，最終順利把左耳移植回頭部，被視為孫女奇蹟重生。

根據陸媒《齊魯晚報》報導，這起工安意外事件發生於今年4月，孫女如常在工廠上班，怎料，機器突然故障，強大扭力瞬間將她的頭皮以螺旋狀撕開，甚至露出顱骨，嚇得其他同事趕緊叫救護車。當急救人員趕抵時看到孫女的左耳已完全脫離身體，場面怵目驚心，也立即將孫女送往山東省立醫院；據了解，孫女受傷後左耳斷離時間過長，頭部傷口汙染嚴重，不具備原位再植的條件，但放棄治療的話，孫女恐面臨終身左耳缺失的遺憾。

醫療團隊經仔細討論後，大膽提出前所未見的做法，將耳朵先「寄養」在孫女的腳背上，讓耳朵先在下肢建立血液循環，待頭部修復完成後再移植回去。手術歷時10個小時，醫師透過高倍顯微鏡，用比頭髮絲更細的線，將耳朵血管與腳背動靜脈逐一吻合。當血管夾鬆開、耳朵逐漸變紅時，手術室全體人員鬆了口氣，孫女的耳朵成功在腳背「寄養」。

但術後第5天，「寄養耳」突然變成暗紫色，出現靜脈危象。團隊隨即展開24小時不間斷的「放血療法」，每15分鐘替耳朵排出淤血，最終成功化解危機，使耳朵恢復紅潤。接下來長達5個月，孫女小心翼翼地帶著腳背上的耳朵生活，穿寬鬆的鞋子、走路放慢、每天觀察傷口變化；接下來只要等到頭部移植的皮膚逐漸穩定，腳背上的耳朵也逐步成形、顏色自然，就有機會動手術「復原」。

直到今年10月，孫女二期手術正式展開，除了把耳朵從腳背分離，更要在頭部原耳的位置中，從嚴重疤痕與組織沾黏中找出可吻合的血管與神經；醫師透過顯微鏡下放大40倍，逐層剝離、重新接合動靜脈與神經，再將耳朵與皮瓣完整移植回頭部。這起被稱為奇蹟的醫療案例曝光後，也讓不少網友稱讚醫療團隊的想法和實力，讓孫女能「重生」。

