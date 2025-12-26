女工程師室內衝浪染食腦蟲就醫6天亡 家屬求償千萬業者免賠

新北市衝浪業者2023年發生顧客體驗完後染阿米巴原蟲身亡，目前業者已歇業。（翻攝浪極光臉書粉專）

新北市室內衝浪業者「浪極光」2023年發生顧客染「福氏阿米巴原蟲」（俗稱食腦蟲）病發6天身亡，死者是名38歲廣達田姓女工程師，死者家屬認為，業者管理水質不當釀禍，提吿徐姓負責人過失致死罪及民事求償1400多萬元，今年7月間新北檢不起訴確定，民事部分，新北地院近日審結，認田女感染來源難以證明，判業者免賠。

回顧全案，田女2023年7月21日前往浪極光體驗室內衝浪，7月26日起出現頭痛症狀，28日則因發燒就醫，29日住院後，隔天病危轉加護病房，8月1日因急性腦膜炎合併心肌炎身亡，經勘驗後確認感染阿米巴原蟲，潛伏期僅1至7天，常見於鼻腔吸入溫暖淡水或含氯量不足的人工水域水體，致死率達99%。

事後死者家屬主張，浪極光管理水質不當釀禍，因而提告並求償，不過新北檢調查後以犯罪嫌疑不足予以不起訴處分，田父不服聲請再議，檢方仍認定，無證據顯示死者是因徐男過失而感染，今年7月間確定不起訴。

另外，死者家屬向業者求償包含醫藥費、喪葬費、精神慰撫與3倍懲罰性賠償等共1,464萬餘元，但業者徐男主張，疾管署抽驗未在衝浪區發現阿米巴原蟲，且同時段顧客無人感染。

法官綜觀審理後，認為衛生局稽查時池水餘氯濃度雖偏低，但正逢補水、尚未補氯粉，另疾管署抽驗亦未驗出，因此難證明死者感染源，判業者免賠。全案仍可上訴。目前「浪極光」事發場館已於今年1月7日通報暫時停業。





