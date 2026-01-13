女工程師莫名疼痛 神祕公主病纏身

一名32歲女工程師，最近身體多處出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇，變得焦慮、易怒，就醫檢查都找不出病因，經常抱怨身體到處都在痛，常無病呻吟，後來轉介至身心科門診，經確診她竟罹患了俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」。

纖維肌痛症又稱為「神祕的疼痛症」，身心醫學診所院長周伯翰表示，此病症會導致全身廣泛性慢性疼痛、壓痛，診斷不易，必須透過詳細問診並依據症狀來判斷，患者常因全身痛而遍尋各科看診。

「知名美國藝人Lady Gaga曾公開分享自己深受此病困擾，因此取消巡演。」周伯翰指出，纖維肌痛症的主要症狀為持續三個月以上的慢性廣泛疼痛與壓痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙、認知功能下降、頭痛、情緒困擾等，常在心理壓力變大時，症狀加劇，部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等自律神經失調症狀。

廣告 廣告

研究證實，疼痛與大腦前額葉功能失衡有關，周伯翰分享國際期刊「Journal of Clinical Neuroscience」的研究資料顯示，利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。

周伯翰說，纖維肌痛症好發各年齡層，以女性居多，常被以為是大小姐脾氣。而當病痛發作時，抽血和X光檢查往往正常，常在各科間輾轉流浪，甚至試過各種治療或祕方。目前治療方式分為藥物治療、非藥物治療。常見的治療藥物，包括抗憂鬱劑與治療神經痛和肌肉鬆弛劑；非藥物治療則是物理復健、放鬆訓練以及調整生活型態等。

周伯翰建議，可以進行適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，能達到放鬆肌肉效果。如果合併心理壓力或是童年創傷，心理治療是不可或缺的一環，針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，重複性經顱磁刺激治療（rTMS）也有助於改善患者的憂鬱、疼痛與生活品質。

【看原文連結】

更多udn報導

墾丁人潮暴跌不降價？網揭店家寧願停業背後原因

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 怒嗆雷虎1句

NewJeans Danielle解約吐心聲淚崩 新動向曝光