女巫前傳完結篇！《魔法壞女巫 第二部》讓好女巫成為焦點！主角們自然化學反應激烈！記得帶整盒面紙 | 劇情介紹、上映時間看這裡

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

【文／龍貓大王通信】準備好你的掃把、戴上女巫帽，因為《魔法壞女巫 第二部》來了。這部11/19在台灣上映的電影，將為這個故事畫下句點。奧茲國的命運即將改變，來自堪薩斯的女孩踏上旅程，而格琳達與艾法芭的友情將受到嚴峻考驗。對喜愛《魔法壞女巫》的觀眾而言，這是必看的大結局。但我們要告訴你，這部電影的更多精彩魅力。

🍿《魔法壞女巫 第二部》

上映日期：2025/11/19

演員：辛西婭艾利沃、亞莉安娜、喬納森貝利、伊森斯萊特、楊伯文、瑪麗莎博德、楊紫瓊、傑夫高布倫

分級：普級

片長：2 時 17 分

《魔法壞女巫 第二部》的故事是什麼？

在經歷上一集結局之後，奪走魔法書的艾法芭（辛西婭艾利沃飾演）正式成為奧茲國全民公敵「壞女巫」，而格琳達（亞莉安娜格蘭德飾）成為了奧茲國信賴的「好女巫」。艾法芭繼續她孤單的游擊破壞行動，希望能將奧茲大巫師（傑夫高布倫飾）的祕密公諸於世，這樣奧茲國就能擺脫這個大騙子的統治；而格琳達成為國民女巫，她到處亮相剪綵，甚至宣佈與王子費耶羅（喬納森拜利飾）的婚事喜訊，試圖穩定人心。

廣告 廣告

但是莫里貝爾夫人（楊紫瓊飾）與大巫師繼續獵捕艾法芭，涅莎也不原諒親姐艾法芭，動物們也不願加入反抗軍，這讓孤軍奮戰的艾法芭瀕臨崩潰……而一位被龍捲風帶來奧茲國的堪薩斯女孩，踏上了通往翡翠城的黃磚路，她將為奧茲國帶來巨大轉變。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

魅力一：重新認識你的好女巫

上一集《魔法壞女巫》開場，奧茲國歡慶壞女巫艾法芭之死，好女巫格琳達開始講起了她與艾法芭少時求學的往事……但《魔法壞女巫》的主角並不是格琳達，而是命運多舛的艾法芭，如何與格琳達成為摯友、如何發現自己的魔法天賦、如何得到大巫師青睞、乃至發現大巫師的祕密。到了《魔法壞女巫 第二部》，艾法芭成了躲躲藏藏的逃亡重犯，故事的重心於是挪到了好女巫格琳達身上……她將面對自己的轉變。

格琳達沒有魔力，她不會飛，她在第一集開場坐在泡泡裡翩然登場，但泡泡其實是飛行載具。泡泡不是魔力效果，格琳達也不是會魔法的女巫，她有一顆純潔的善心，她的「好」，是「好女巫」三個字裡唯一的真實。格琳達是一個被大量謊言包裹的善良女孩，一戳就破的謊言如一戳就破的泡泡包著她四處遊走。《魔法壞女巫 第二部》的劇情重點是格琳達的真實，因此，我們看到的不再只是浮誇嬌美的粉紅色女孩，而是一位被困在泡泡裡的傷心女孩。

《魔法壞女巫 第二部》揭露格琳達形象下的真實，因此，這部電影其實比起上一集有更強烈的戲劇效果：艾法芭從拋棄自身定位、無私地為妹妹涅莎付出，到找到自身定位，勇敢追求自我，《魔法壞女巫》是很王道的成長故事。可是，《魔法壞女巫 第二部》講的卻是真實如何突破謊言包裝，勇敢活出真實的故事。這個在1995年寫成的小說故事、乃至2003年的百老匯音樂劇故事，後半段篇幅的張力，在現今假新聞充斥、企業媒體試圖操控輿論的數位時代，更顯得貼切又諷刺。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

格琳達是好女孩，但她不反對享受階級帶來的優渥生活。格琳達與艾法芭在上一集結局分道揚鑣，她與一心想要破壞這個巨大體制的艾法芭不同，格琳達的初心是待在這個體制內改變體制。但是，她卻沒有用來改變的實質力量，這讓她的善良，變成了一種口號，甚至成為麻醉人民的安慰劑。格琳達漸漸地變成了幫凶，而她發現「出於好意」這樣的本心，漸漸變成了脫罪藉口……戲劇張力就出來了。

於是這部續集變成了亞莉安娜格蘭德的場子，在這部音樂劇續集裡，亞莉安娜演唱的許多曲子都放進了落差更大的情緒轉折。特別是這次為電影製作的新曲《泡泡裡的女孩》（The Girl in the Bubble），更是全片的高潮之一。亞莉安娜如泣如訴地唱著她的泡泡人生，這首曲子許多段落的伴奏刻意壓抑，讓亞莉安娜透過歌聲傳達格琳達的天人交戰。她只是個想要美美的女孩，過美美的日子，也希望全世界美美的……但她終究瞭解，這樣的美麗只是一層泡沫。《泡泡裡的女孩》完美地展現了格琳達的轉折。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

魅力二：好女巫與壞女巫無法忽視的化學反應

艾法芭與格琳達的友情，在《魔法壞女巫 第二部》裡被有心人士一次次地破壞。在小說與音樂劇裡，我們知道兩人儘管立場不同，卻依舊不放棄彼此的友誼。這種堅定在任何表情都會被放大的電影裡，意外地顯得真實：辛西婭艾利沃與亞莉安娜格蘭德之間的化學反應，實在是太強大了。

編劇可以透過劇本進行工業灑糖，導演可以透過構圖或打光製造浪漫氛圍。但在《魔法壞女巫 第二部》裡，除了那些描繪情比金堅的劇情之外，你可以輕易發現，導演朱浩偉瞭解、而且信任兩位女主角之間的化學反應：導演甚至直接以近距拍攝兩人面對面說真話的片段，沒有特殊剪輯、沒有奇特構圖，就是直直拍攝辛西婭艾利沃與亞莉安娜格蘭德的臉。

從劇情來龍可以瞭解，這個橋段是艾法芭與格琳達因誤會而衝突，但在兩人當面對質時，你可以發現亞莉安娜臉上浮現那種「妳怎麼可以冤枉我，虧我這麼愛妳！」的不甘感，而苦大仇深的辛西婭，會從怒目圓睜緩緩地轉為放下怒氣的疼惜感。這樣的片段無須多加解釋，觀眾從她們的表情，就能直截感受到艾法芭與格琳達之間的革命情感，她們都絕不願傷害對方，但她們所處的環境也不允許對方解釋清楚，她們終究只能走向不同的道路。這樣的無言情緒在《魔法壞女巫 第二部》結局達到高潮，但觀眾可能早在她們每一次正面對視時，就都會哭得稀哩嘩啦。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

魅力三：更華麗的視覺魔法

在《魔法壞女巫》裡的每個歌唱橋段，都可以看出導演朱浩偉盡力以運鏡、佈景與剪接製造出不同的視覺奇觀。《魔法壞女巫 第二部》也一樣，例如《泡泡裡的女孩》是格琳達的獨唱曲，為了製造她獨自身處泡泡的疏離感，這個片段透過鏡面反射效果，讓觀眾見到的「鏡中格琳達」身影，無縫轉換為「真實格琳達」的身影（反之亦然）。這種運鏡與特效組合的效果，製造出鏡裡鏡外難以分辨的幻覺，也貼合格琳達在真心與虛偽外在之間的掙扎。

在《好心沒好報》（No good deed）裡，艾法芭向天怒吼自己一心向善的悲劇下場。這個片段裡除了辛西婭艾利沃全力爆發的歌唱之外，你會看到她的怒火似乎附身在身邊的飛猴上，這些數位特效飛猴狂暴地圍繞著艾法芭飛行、在黝黑錯節的藤蔓間穿梭。這些特效用來輔助歌曲氣氛，增強情緒力道。但特效不只用在這些富有情緒的歌曲，你在艾法芭的披風上也看得到。

這件披風也呈現了主人的情緒，它代替無法暢所欲言的艾法芭「發聲」。它不像經典《閃靈悍將》裡的披風那麼變化多端，而是因應艾法芭的情緒呈現不同效果。當她憤怒奧茲國軍隊的作為，或在空中躲避追捕時，這件披風大氣地敞開並伸長，彷彿暗示主人的怒氣已經大到不可小覷；當艾法芭傷心失落時，這件披風變成沈重的影子。這是數位特效與實際服飾組合出的絕佳效果。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

提醒：看《魔法壞女巫 第二部》前的準備工作

如果你想觀賞《魔法壞女巫 第二部》，以下是建議你進入電影院前可以先完成或特別注意的事項：

1.補習一遍《魔法壞女巫》：是的，儘管你已經很愛它了，但《魔法壞女巫 第二部》裡會有一些《魔法壞女巫》的非主要角色出現，而他們在這部電影裡會變得更重要。而且，《魔法壞女巫 第二部》不會停下來解釋他們是誰或從哪裡來的。因此，建議還是補習一下。

2.補習一下《綠野仙蹤》：是的，《魔法壞女巫》原著小說的名稱《女巫前傳》，已經告訴你這是一部前傳故事——《綠野仙蹤》的前傳故事。而你必須重新熟悉一下《綠野仙蹤》的角色與劇情，因為《魔法壞女巫 第二部》會有更多與《綠野仙蹤》互動的情節，所以你必須清楚《綠野仙蹤》書中的西方壞女巫是誰、東方壞女巫是誰、桃樂絲又是如何來到奧茲國、她的旅伴有誰、這些旅伴遇見桃樂絲之前又有什麼遭遇等等。你對《綠野仙蹤》越瞭解，觀賞《魔法壞女巫 第二部》時就有更多對照樂趣，懂得更多隱喻。

3.跟你熟悉的電影《綠野仙蹤》不太一樣：由於經典的1939年電影《綠野仙蹤》是一部華納兄弟影業電影，因此製作《魔法壞女巫》的環球影業為了迴避版權，在這部電影裡沒有採用電影《綠野仙蹤》一些為人熟知的元素。例如桃樂絲拿到南方女巫的「紅鞋」，它改為小說裡的銀鞋。

《魔法壞女巫 第二部》劇照（圖片來源：環球影業）

作為大結局，《魔法壞女巫 第二部》有更多劇情張力，更多衝突，還有許多充滿情感的歌曲。它改編的音樂劇已經是經典，而《魔法壞女巫 第二部》以電影文本的特性，讓觀眾可以感受這個故事更豐富的視聽體驗。值得推薦，《魔法壞女巫 第二部》將於11/19上映。

🍿《魔法壞女巫 第二部》

上映日期：2025/11/19

演員：辛西婭艾利沃、亞莉安娜、喬納森貝利、伊森斯萊特、楊伯文、瑪麗莎博德、楊紫瓊、傑夫高布倫

分級：普級

片長：2 時 17 分

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！