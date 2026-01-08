女師升官靠睡上司產私生子 已婚校長偷情驚「與副校長共享情婦」怒報復下場GG了

校長（後方）不滿副校長派克「共用情婦」，去年3月憤而持扳手在辦公室偷襲狠K副校長頭部。（翻攝自X）

英國南威爾斯一所天主教中學的已婚校長費爾頓（Anthony John Felton），因不滿副校長派克（Richard Pyke），與自己的情婦女老師有染，憤而持扳手在辦公室偷襲狠K副校長頭部，事後更驚爆該名女老師是靠著陪睡升官。

綜合外媒報導，已婚的54歲校長費爾頓（Anthony John Felton），與同為在學校工作的妻子育有3子，但費爾頓卻出軌另一名女教師，並生下私生子，然而去年3月費爾頓發現情婦也與副校長上床，讓他妒火中燒，決定教訓與他相識15年的副校長。

據了解，事發當天費爾頓假借以討論學生家長的電郵約派克，而據監視器顯示，派克當下認真的看著前方筆電，下秒就遭到後方的費爾頓持重型扳手很K頭部，派克倒地後，費爾頓持續拿扳手繼續攻擊，派克則雙腳亂踢自保，直到其他教職員聽到聲響後趕來制止，費爾頓才緊急逃離現場。

費爾頓事後發電郵向全體教職員道歉，並揭露該女教師靠著與學校高層發生性關係來升職，而副校長就是就是與她嘿咻的高層之一。

費爾頓因觸犯嚴重傷害罪，被判處2年4個月徒刑，目前以服刑6個月後獲得假釋受電子監控，他透過囚犯與更生人設計的刊物《獄中時光》吐露心聲表示，「我對自己的行為感到羞愧」，並表示一夕間失去工作、婚姻、孩子與自由，至今仍非常後悔，並表示在雖教師資格已被暫停，但目前投身幫助囚犯的慈善機構工作，「對許多人來說，監獄是路的盡頭，但對我卻是截然不同旅程的開始」，也盼未來能對親友與社會做出回饋。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

