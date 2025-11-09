女師高鐵改作業「2度被嫌太吵」！經歷曝光秒掀網論戰

（記者洪承恩／綜合報導）高鐵今年實施「寧靜車廂」後，如何拿捏「安靜」的標準引發爭論。一名老師搭高鐵時利用時間批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音，兩度被鄰座乘客要求「小聲一點」，讓她相當尷尬，也掀起網友大戰。有些人認為筆摩擦紙張的聲音會引發不適，確實可能影響別人；但也有不少人反對反應過度，直呼「寧靜車廂不是圖書館」，認為社交容忍度正在被無限上綱。

該名老師在Dcard分享經過，表示自己坐在靠走道的位置，旁邊沒有其他乘客。她拿出簽字筆開始批改作業時，靠窗的男子突然提醒要小聲一點，讓她當下愣住。之後她刻意放輕力道，但仍聽得見筆尖在紙面摩擦的聲音，沒想到對方再次要求，讓她無奈表示「只是想把握時間」。

示意圖／一名女教師搭乘高鐵時改作業，沒想到因此被其他乘客嫌吵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

討論串曝光後，不少網友指出，有些人對筆摩擦紙張的聲音很敏感，聽起來會像指甲刮黑板或刮保麗龍，會生理性不舒服，因此並非單純「嫌吵」。也有網友分享自身經驗，表示某些紅筆或簽字筆確實聲音比較尖銳，可能在安靜環境中特別明顯。

不過，也有另一派網友認為這樣的反應已過度要求，原本「寧靜車廂」的重點是禁止喧嘩、講電話或影音外放，並非要求乘客完全靜默。「改作業又不是敲鼓」，有人直言，如果連這種細碎聲都無法接受，應該自備耳塞或耳機，而不是要求他人停止日常行為。

還有網友乾脆提供「改作業最不吵筆款」的分享，有人推薦粗圓珠筆、1.0原子筆或紅色自來水筆，認為「滑順不刮紙、聲音小又顏色夠明顯」，留言區瞬間變成「老師們的改作業工具交流版」，讓整起事件多了幾分荒謬又無奈的幽默感。

