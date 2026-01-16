女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪

社會中心／綜合報導

北部一位女老師因身體不適突然在校園電梯口暈倒，男保全趕來協助進行CPR，豈料女老師醒來後竟發現自己被對方摟在懷中，她事後怒控對方趁機吃豆腐，不僅搓揉、揉捏她的胸部，甚至在人工呼吸時還伸出舌頭親她。女老師認為保全趁機猥褻，並將保全告上法院。但法官調閱現場監視器畫面後，發現「這3關鍵細節」並以此認定保全無罪，全案可上訴。

北部一所校園2023年發生一起爭議事件。據判決書說法，一名女老師因身體不適，在校內電梯口突然昏倒，值勤男保全趕抵現場後對其施作CPR急救。未料女老師事後指控，自己恢復意識後發現被保全摟在懷中，並質疑對方在急救過程中有搓揉胸部、親吻等不當行為，主張自己遭趁機猥褻，憤而提告。

女師0意識「男保全抱著揉」還伸舌？法官調畫面「還原現場真相」判無罪

男保全CPR救暈倒女師，竟遭對方崩潰控：揉胸又伸舌；圖僅示意。（圖／民視新聞）





案件進入司法審理後，法院調閱現場監視器畫面、傳喚目擊證人並比對雙方說法。判決書指出，從影像可見保全到場後將女老師上半身扶起、靠在自己身上，並伸手在女老師胸前上下移動，接著還用手稍微抬高女老師的下巴，接著將臉貼近女老師臉部。

而法官在調閱監視器畫面後認為，保全雖未完全符合標準CPR姿勢，但其抬高下巴、胸部按壓等動作，仍與急救流程相符；且事前也有確認女老師的意識與反應，此外現場全程位於監視器拍攝範圍內，亦有他人在旁目擊。法官認為，若保全有猥褻意圖，理應避開監視器與旁人視線，不會在眾人面前；本案最終判保全無罪，仍可上訴。





原文出處：女師0意識「男保全抱著揉」還伸舌？法官看畫面「現場真相」全還原

