女師10年走不出憂鬱迷宮 近紅外光腦光譜儀精準鑑別躁鬱

醫師劉柏伸說明，「近紅外光腦光譜儀」是利用非侵入性的紅外線技術，偵測大腦前額葉血流變化。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

56歲林姓女教師（化名）10年來持續規律治療憂鬱症，不料2年前出現持續性情緒高昂、睡眠需求驟減、過度消費，甚至一反常態與學生家長發生口角衝突，躁動情況嚴重影響生活。經轉介台中榮總精神部醫師劉柏伸門診，運用「近紅外光腦光譜儀（fNIRS）」檢查，確認真正病因為「雙極性疾患（躁鬱症）」，經調整治療策略後，症狀已緩解。

劉柏伸指出，對雙極性疾患病人而言，雖然「躁期」的衝動行為顯著干擾生活，但漫長反覆的「鬱期」才是病程中最困擾、也是治療真正重心。臨床上要區分「雙極性疾患的鬱期」與「單純憂鬱症」極具挑戰，兩者症狀相似，但對藥物的反應截然不同。

劉柏伸表示，像林老師10年來未出現躁症，是許多患者治療陷入瓶頸的主因。從流行病學看，一般重鬱症的病人長期追蹤後，約10％可能被改診為雙極性疾患，因此及早確診避免走上漫長治療之路。

台中榮總精神部運用「近紅外光腦光譜儀」檢查，以客觀科學數據輔助醫師鑑別憂鬱、雙極性疾患，精準治療。（記者陳金龍攝）

劉柏伸說，前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病如憂鬱症、雙極性疾患、失智症、焦慮症、注意力不足過動症等，均和前額葉功能失調有關，fNIRS提供客觀的生物標記，協助醫師做出更精準的判斷。

研究顯示，fNIRS不僅可輔助診斷，也能作為藥物治療反應、病情變化的生物標記，甚至可偵測腦傷、中風患者的腦功能恢復狀況。目前在協助區分常見精神疾病如重度憂鬱、雙極性疾患鬱期、思覺失調症時，fNIRS準確度約70％，未來在更嚴謹的研究與人工智慧輔助分析，準確度可望更高。

中榮精神部醫師劉柏伸指出，大腦前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病均和前額葉功能失調有關，fNIRS檢查可輔助醫師更精準的判斷。（記者陳金龍攝）

林老師在接受fNIRS檢測後，結果顯示她的腦部反應與典型憂鬱症顯著不同。劉柏伸表示，典型憂鬱症患者的前額葉含氧血灌流微弱平坦，像「電池沒電」；但林老師卻呈現「延遲出現的高峰」，這種「慢半拍」特徵，臨床上常視為雙極性疾患的特徵。當患者主觀陳述模糊，藥物反應又不典型時，醫師需要更客觀的數據輔助診斷。