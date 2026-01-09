女廁驚見大量血跡！男星突現身公開她懷孕內幕 「關鍵證據」曝光

記者蔡維歆／台北報導

陳家逵化身日料師傅關主坐鎮。（圖／小公視提供）

本集案件從一場期末派對展開，女廁驚見大量血跡，卻沒有任何學生送醫、也沒有任何通報，彷彿什麼事都沒發生。在正式進入調查前，偵探社員必須先闖過陳家逵坐鎮的關卡，才能取得入場資格。這次的線索不藏在道具裡，而是直接「印在盤子上」。社員們一邊吃著日本料理，一邊從餐盤文字拼湊通關規則。在一旁全程監看任務的陳家逵，則必須強忍食慾，專心扮演關主角色。

現場氣氛在香味與心機之間來回拉扯。（圖／小公視提供）

真正讓局勢緊繃的，是陳家逵用日式語調說出的那句話：「入場券數量有限，眼下只剩下四張，但你們有五個人，诶～～～。」一句話，立刻宣告有人注定出局，原本的合作瞬間變成競爭，任務也從「吃飯看盤子」全面升級成心理戰。社員們上一秒結盟、下一秒翻臉，現場氣氛在香味與心機之間來回拉扯。



《成仁高中偵探社》製作單位表示，本集想談的不只是「懷孕」，而是當青少年遇到重大人生危機時，家庭、伴侶與社會支持系統同時失靈，會把人推向多麼危險的選擇。「非預期懷孕不僅是生理問題，更是社會支持網缺口的放大，而孤立，會讓任何人走到最極端的地方。」

更多三立新聞網報導

遭蔡依林提告反擊！梁曉珺昔揭《中國好聲音》黑幕 爆阿妹私下道歉

突爆尪孫協志「1驚人隱疾」！夏宇童揭他吃藥求生慘況：癱坐一小時

知名網紅滑倒疑露點！親上火線掀衣揭內幕 尪氣炸：能免費看嗎？

獨家／8歲賺一棟房！39歲最美童星「突沒戲拍」租房求生 真實收入曝

