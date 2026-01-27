南部中心／綜合報導

涉嫌在2003年，在高雄殺害盧姓女建商並棄屍的凶嫌歐陽榕，2011年遭到最高法院判處死刑定讞，他過去頻頻喊冤，希望聲請再審，不過傳出他25日，因為糖尿病情惡化，緊急送醫後仍不幸病逝，而在他過世之後，全台灣還有35名死囚，等待槍決。

女建商分屍案凶嫌歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

23年前涉嫌殺害女建商並分屍的死囚歐陽榕，25日病逝高雄國軍總醫院。（圖／民視新聞）

被警方帶到棄屍現場，果然就在草叢中，找到四袋已經發臭的屍塊，戴著墨鏡的，他就是在2003年，涉嫌殺害高雄盧姓女建商並分屍的歐陽榕，2011年遭最高法院判死刑定讞，還沒執行，卻傳出他25日病逝高雄國軍總醫院，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「當事人有糖尿病病史，未按時服藥，並無明顯外傷，檢察官相驗後認定，死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭死亡，家屬沒有意見。」

廣告 廣告

女建商分屍案凶嫌歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

歐陽榕在2018年曾以證人身分出庭。（圖／民視新聞）

23年前，歐陽榕因為欠下巨額債款，向被害人借錢不成，設局將她殺害分屍，還故佈疑陣，假裝是綁架案，勒索被害人家屬1200萬元，被警方鎖定身分後逮捕，判死刑定讞後，他屢屢喊冤聲請再審及釋憲，2018年更曾以證人身分，到高雄高分院為冤獄平反的昔日獄友林金貴作證，高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，「病況持續蠻久的，我只能說他年紀算有點大了，那確實這個是，是有一點慢性病的問題啦。」本身就有糖尿病史的歐陽榕，23日因為病情惡外，轉送國軍總醫院急診，24號病情急轉直下，25號病逝，而歐陽榕病逝後，目前全台灣還有35名死囚，等待槍決。

原文出處：女建商分屍案凶嫌歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

更多民視新聞報導

役男喝醉遭丟包台64「四車輾斃」高大成曝致死關鍵 怒批小黃司機：不道德

學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館

疑中國遊客揮五星旗放話「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報移民署

