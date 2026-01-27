女建商分屍案 死囚歐陽榕6度判死「病逝獄中」

高雄市 / 綜合報導

2003年，震驚全國的高雄女建商分屍案，凶手歐陽榕因為借錢被拒，狠心殺害長期金援他的女恩人，還向被害人家屬勒贖鉅款，冷血凶殘手段，讓承審法官也搖頭，8次的判決中，6度判他死刑，這些年來，歐陽榕曾多次喊冤並透過廢死聯盟聲請釋憲，在監獄裡被囚禁15年，沒等到逃死，這個月25日就因敵不過糖尿病，器官衰竭死亡。

2003年，殺人分屍凶手歐陽榕，帶著警方重回棄屍地點指認，分屍女恩人的他，2011年遭判死定讞，在看守所一待就是15年歲月，因為病逝劃下人生句點，高雄第二監獄副典獄長張漢明說：「我們在23日當天就把他解送到國軍左營總醫院的急診室，趕快做急診，當天醫師評估以後就轉到加護病房去了，24日以後他的病況就急轉直下，一直到25日，家屬有到院來簽署放棄同意書。」

廣告 廣告

時間回到23年前，他失業後投資失利背上鉅額債務，多次金援他的盧姓女建商，中斷借錢竟然讓他恩將仇報，將對方約到住處後動手殺害，隨後分屍棄置，還打電話勒索被害人家屬1200萬，分屍案承辦員警(2003)說：「企圖脫罪，對於我們所詢問一些關鍵點的問題，他也都拒不作答。」

當年這起震驚全國的分屍案，檢警感嘆他的冷血，承審法官也直搖頭，8次判決中，6度判他死刑，他曾多次喊冤，並聲請釋憲，沒等到司法結果翻轉，就先敗給病魔，橋頭地檢襄閱主任檢察官顏郁山說：「死者本身有糖尿病病史，未按時服藥，相驗後認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭死亡。」

高雄第二監獄副典獄長張漢明說：「(獄中)生活算正常，因為他也在這邊生活滿長一段時間了。」冷血犯下重罪，最終在漫長囚禁中走向病逝，在高牆內結束一生。

原始連結







更多華視新聞報導

虎媽囚禁21歲女致死 爆「伴屍5天」企圖滅證

張嫌性侵財殺？ 分屍案尋獲大嫂頭顱 2婦頭仍是謎

分屍案尋獲關鍵證據頭顱 盼鬆動凶嫌心防認罪

