女強人連量個血壓都害怕 到身心科找林清華教授治療始找回自信的自我









記者黃文博／綜合教報導





一名中年女性，原本是健康快樂的女強人，因工作壓力，突然有「焦慮、失眠」現象，有一次在家量血壓時，發現血壓計一直在充氣，血壓值一直飆高，到高雄市美術清華診所找身心科醫師林清華教授就診，醫師除支持性心理治療外，並增加血清素的抗憂鬱藥，治療後，讓她找回了行動力，不僅重拾國內登山，更挑戰了海外健行。





這名婦人告訴林清華教授，她從年輕開始，當有重要考試或會議報告時，月經自動延期，由於她的個性要求完美、約束自律，也要求身邊的人按照自己的步驟進行，搞得關係緊張，長期下來，「焦慮、失眠」一一浮現出來，生活品質下降，三不五時脖子僵硬、頭皮脹痛、恐慌、心悸、無精打采、不想出門、不想做事、還容易失眠。

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這名婦人說，她原本熱愛戶外活動，但卻變得意興闌珊，甚至連在家裡量個血壓都害怕，過去量血壓前，無論怎麼心理建設、告訴自己別怕，血壓依舊瘋狂飆升，所以一年前才鼓足勇氣走入高雄的身心科「美術清華診所」掛號，她告訴林清華教授，「我害怕量血壓。」，然後醫生語氣溫和的跟她說，「妳真的很勇敢走入身心科來求醫。」。經過說明，原來血壓飆高是由交感神經控制，並非意志力所能左右，醫師告訴她應該有自律神經失調的困擾。





除了治療，醫生也一直鼓勵她要持續運動，強調運動對身體、心理社會功能、及行為皆有益處。婦人說，「我就診滿一年了。這一年來我過得很開心，不再害怕量血壓，測量後血壓值維持正常，與家人的關係也大幅改善，不再執著於個人意見而鬧不愉快。治療後，我找回了行動力，不僅重拾國內登山，更挑戰了海外健行。感謝診所的林醫生，讓我重新找回原本健康、快樂的自己！」





林清華教授說，這類病人的治療，除支持性心理治療外，能增加血清素的抗憂鬱藥是很重要的治療，這類藥物同時可以減緩憂鬱與焦慮，缺點是初期可能出現一些噁心的副作用，藥效需要兩三週後才明顯，另外生活規律與運動可以強化體適能，讓自己早日脫離痛苦。



