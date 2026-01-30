女律師控呂秋遠逼墮胎還違法解僱 一審獲賠60萬

網紅律師呂秋遠涉嫌要求前事務所律師林沄蓁進行墮胎，該案今判決呂需賠償林60萬元。（合成照片／取自呂秋遠、沄蓁律師臉書）





網紅律師呂秋遠於2023年間與自己事務所實習律師林沄蓁交往，期間女方懷孕，後續林更指控呂秋遠涉及逼迫墮胎、歧視懷孕及違法解僱等行為，並提告求償150萬元。台北地方法院今天（30日）一審宣判，判決呂秋遠需賠償林沄蓁60萬元，全案可上訴。





林沄蓁去年4月出面指控呂秋遠，表示2人曾發生感情關係，但呂卻在她懷孕後強烈要求墮胎；且自己拒絕後不久即被告知「不用來上班」，認為此舉構成明顯的懷孕歧視，決定委請律師提告，並向北市勞動局提行政申訴，勞動局經3個月調查，認定呂秋遠經營的宇達事務所確實有懷孕歧視，並裁罰30萬元。

林沄蓁還原整起事件時間線，她於2023年3月到宇達經貿法律事務所任職實習律師，與呂秋遠交往後，同年7月10日發現懷孕，就開始遭呂不斷要求墮胎，直到同年8月2日，呂秋遠假藉邀請她外出用餐以便脅持前往婦產科墮胎，她因害怕拒絕將引爆雙方更多肢體衝突，危及腹中胎兒安全，不得已下只好依照呂的指示，收拾辦公室私人物品，離開宇達事務所。

林沄蓁提告主張，呂秋遠於她在職期間懷孕屢次以言語或文字訊息逼迫墮胎，並以工作相脅，屬懷孕歧視及性別歧視，造成她身心靈巨大壓力，因此依《性別平等工作法》第11條第1項、第26條、第29條之規定，向呂求償非財產上損害100萬元；且呂去年雙十節PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，使懷孕歧視的損害持續加深，再加碼求償50萬元。





台北地院6日開庭時，林沄蓁提出對話紀錄，證明呂秋遠曾要她去診所「做該做的事」，還說「你真的確定要生下來，那就離職吧」等語，可見她拒絕墮胎和失去工作有高度實質關聯，且她在懷孕時失去經濟來源，承受巨大壓力。台北地院今天一審宣判，判決呂秋遠需賠償林沄蓁60萬元。可上訴。（責任編輯：殷偵維）

