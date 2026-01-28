女律師靠母親肩上入睡「再也沒醒來」！機上廣播找醫師仍救不回…離奇死因曝

美國一名女子達成達美航空飛往英國，未料竟在飛機上猝逝。圖／翻攝自FB／Delta Air Lines

達美航空去（2025）年4月發生一起離奇死亡事件，一名美國女子搭乘從美國飛往英國的長程航班時，因過於疲倦，便靠在母親肩膀上入睡，沒想到此後竟失去意識，竟機上緊急搶救後仍不幸於座位上身亡。

女律師搭上赴英班機…靠母親肩上入睡「再也沒醒來」

根據每日郵報（Daily Mail）、太陽報（The Sun）等外媒報導，這起事件發生在2025年4月30日，44歲的美國律師格林（Rachel Green）當天與母親一同自明尼亞波利斯聖保羅國際機場（Minneapolis–Saint Paul International Airport）搭乘達美航空（Delta）班機前往倫敦希斯洛機場。由於這趟航班長約7個半小時，格林便在飛行途中靠在母親肩膀上入睡，未料此後卻遲遲未醒。

空服人員發現叫不醒格林後，隨即透過機上廣播詢問是否有醫師在場協助，然而雖然後來在機上進行了專業急救與心肺復蘇術，格林仍宣告不治身亡。法醫相驗遺體後，確認格林的心臟整體大致正常，但其中一條冠狀動脈出現「心肌隧道化」（myocardial tunnelling）現象，即血管部分路徑位於心肌下方，而非心臟表面，屬先天性心臟異常。

達美航空。圖／翻攝自FB／Delta Air Lines

不僅如此，相驗報告顯示，格林體內含有多種藥物，包括數種抗憂鬱藥物、褪黑激素、大麻素，以及低濃度酒精，但並無證據顯示格林有過量服用藥物，或是出於娛樂目的使用毒品的跡象。驗屍官最終認定，格林未被診斷出的先天性心臟疾病，與體內多重藥物交互作用，是造成死亡的關鍵，最終裁定死因為「意外死亡」（misadventure）。

家屬哀慟表示，格林這次飛往英國的目的，是為了她正在撰寫的一本歷史小說進行研究，未料竟在機上猝逝。不過，格林從事精神醫療相關工作的姊姊卡尼（Roxanne Carney）也質疑妹妹所服用的藥物數量，不解為何妹妹曾出現異常結果的心臟檢查卻仍未被轉介：「我無法理解，為什麼在開這樣的藥物前不把她轉介給心臟科醫師？為什麼會使用這樣的治療方案？如果能看到所有病歷，從倫理角度來看，怎麼能這樣做？」

對此，法醫則回應坦言：「發現體內有這麼多不同藥物的情況確實不尋常，美國的醫療處理方式與英國非常不同」。另外，卡尼也發表聲明悼念妹妹，形容瑞秋是「真正的聖人」，也是她兒子傑克（Jack）「世界上最棒的阿姨」，最後表示希望能替妹妹完成尚未完成的小說，並計劃位妹妹加入的湖岸玩家劇團（Lakeshore Players Theatre）及長眠地的紀念設施發起募款。



