女從美返台感染「超級真菌」！皮膚壞死、切腳趾 發病10月才解除隔離

「超級真菌」耳念珠菌（Candida auris）因擁有多重抗藥性，導致受感染者致死率高，過去台灣就曾出現過個案，近日又傳出最新第4例。北部某間醫院收治一位50歲左右病患，個案從美國返台後住院洗腎，但她的傷口仍持續惡化，在院方努力下終於查出患者感染耳念珠菌，治療過程中相當艱辛，個案經歷皮膚壞死、腳趾截肢及骨髓炎等過程，最後終於在發病第10個月後解除隔離。

耳念珠菌於2009年首度被發現後，已經有50多國驗出相關病歷，由於耳念珠菌擁有多重抗藥性，加上可以存活在環境中許久，過去就曾導致院內群聚感染的事件，像是加護病房就是風險較高的環境。

根據《ETtoday》報導，有位從美國返台的50多歲女性，雖然住院洗腎治療，但身上的傷口仍持續惡化，收治感染科醫師在進行病人壞死傷口清創後，執行深部採檢，才成功揪出患者感染了耳念珠菌。

患者在住院期間，疑似耳念珠菌攻擊眼部，治療期間還出現菌血症、腸胃道出血等情況，她在住院半年後才出院。但病患在返家後，有出現雙側大腳趾、左腳逐漸壞死等情況，住院後又驗出耳念珠菌，後來因演變成骨髓炎，她在腳趾切除後持續用藥治療下，傷口才逐漸癒合。

醫師為確保根治，停藥間隔2週，加上連續2次培養檢驗後，病患終於在發病10個月後解除隔離。醫療團隊也透露，面對這起個案均採高規格管制，患者除了住在單人病房，也有完整隔離措施，院內小心謹慎處理，並未造成院內其他人感染。

