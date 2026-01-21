女從8樓砸玻璃瓶險傷人 遭警消強制送醫

高雄市 / 綜合報導

高雄市新興區復橫一路1處大樓，昨(20)日晚間有住戶從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，居民立刻報警求助，警方趕到現場後發現是1名住在8樓女子所為，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，危害公眾安全，而當事女子情緒激動，最後被警消強制送醫。

大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但他情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，說什麼就是不願配合，最終在警消不斷勸說下，這才願意坐上救護車離開。

大樓外頭的馬路上，還殘樓不少玻璃碎片，原來這名女子，從8樓住家，朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過人車，居民嚇得報警求助。事發就在20日晚間，高雄市新興區復橫一路一處大樓，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全。

幸好玻璃瓶沒有砸中路過行人或車輛，而女子為發洩情緒，做出這樣的危險行為，最後也被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。

