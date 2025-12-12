女志工控訴遭消防小隊長性騷 中市府：若涉不法依規議處

女志工控訴遭消防小隊長性騷。（圖：寇世菁攝）

台中一名消防分隊小隊長遭女志工控訴，酒後對她襲胸強吻，當事人不滿事發近一週，小隊長未道歉，消防局態度消極，日前報警處理。對此，市府消防局表示，該名小隊長已調離現職，正調查釐清，如涉及不法，將依相關規定議處。

台中市上雅里長陳映辰今天（12日）陪同女志工召開記者會，並轉述當天狀況，夫妻倆都是職業計程車司機，在消防分隊擔任鳳凰志工多年，以往都是先生載送，當天因先生出勤，由太太開計程車，載送小隊長，小隊長下車前要求抱一下，女志工見兩人中間有扶手阻擋，為打發他下車，只好靠近並用手輕拍小隊長肩膀。不料，小隊長強吻襲胸，女志工驚嚇推開，直說「你太過了！」，小隊長下車前再度要求抱一下，遭女志工拒絕後才下車，拉扯過程長達3分鐘。

廣告 廣告

上雅里長陳映辰說，女志工12月8至10日，多次向消防局投訴未果，事發至今，小隊長並未道歉，女志工身心受創，還到身心科就診，目前也無法到分隊協勤，全案已經報警。

對此，台中市消防局表示，接獲申訴並受理，目前該人員調離現職，依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會，並聘請外部專家學者組成調查小組，進行後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

警局表示，10日接獲報案，報案女子稱6日晚間8時17分，駕駛計程車載送男子，男子下車前疑似對她有不當行為。被害人提出申訴及告訴，後續將依法通知男子到案說明，全案依「性騷擾防治法」規定，函送台中地方檢察署偵辦。（寇世菁報導）

※中廣提醒：遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案

※中廣提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。