女性不能上學、墮胎非法…阿富汗母「重石砸女兒肚子」盼流產！她喝偏方險喪命
阿富汗（Afghanistan）將墮胎列為「刑事犯罪」，除非孕婦面臨生命危險，女性自行墮胎或他人協助墮胎都可能被判監禁或受重罰。不過，由於貧困、性別歧視、女性受教育與就業受限，許多女性被迫冒著生命危險進行秘密墮胎、偏方流產，甚至還有女性選擇「用石頭砸腹部」等極端方式來打掉腹中胎兒。
為躲避第5個女兒冒險喝偏方！嚴重出血險喪命
根據法新社（Agence France-Presse，AFP）報導，由於阿富汗女性面臨法律、文化、經濟及安全多重壓力，墮胎與生育選擇困境極為嚴重，不少婦女不得不選擇非法墮胎。現年35歲的四寶媽巴哈拉（Bahara）無奈直言，由於阿富汗女性被禁止上學和工作，她認為女兒即使生下來也沒有未來：「我們只能勉強能養活這些女兒，如果是男孩，他可以去上學、工作。」
雪上加霜的是，巴哈拉的丈夫在她懷孕期間還處於午夜狀態，她也因此被丈夫命令「想辦法」墮胎，巴哈拉最後在鄰居的建議下，花了近2美元（約63元）購買市場上的「墮胎偏方草本茶」。巴哈拉聽聞，這款草本茶是由能引起子宮收縮的錦葵科植物製成，可讓腹中胎兒自行流出。
怎料巴哈拉喝下草本茶後嚴重出血，不得不前往醫院、向醫生謊稱自己跌倒，雖然被醫生識破，但為了保命，巴哈拉最後還是得以進行手術、清除胎兒殘留物，卻從那時起身體就非常虛弱。對此，加州州立理工大學波莫納分校的民族植物學家安德拉德（Guadalupe Maldonado Andrade）表示，該草本茶的植物原料「非常危險」，若是服用劑量不當，恐導致器官受損、嚴重出血，甚至恐危害性命。
抗瘧疾藥可墮胎？她用重石砸肚子
誤信墮胎偏方的不只巴哈拉，現年35歲的農婦內薩（Nesa）已育有8名女兒、1名兒子，後來又懷上1名女孩，她擔心丈夫發現後會把她趕出家門：「我懇求診所幫助我，他們要求1萬阿富汗尼（約4720元新台幣），我沒有這個錢，我就去藥局買藥，他們給了我瘧疾藥，說會有幫助。」
不料，內薩服藥後嚴重出血並失去意識，被送醫後最終被醫生進行手術以清除胎兒殘留物。根據法國國家藥品安全管理局（Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, ANSM)）喀布爾藥局唯一能買到的抗瘧疾藥是氯喹（chloroquine）和普魯奎寧（primaquine），但因對胎兒有毒，醫師與藥師都不會將其作為孕婦的處方藥，顯見內薩所採取的墮胎方式可謂劍走偏鋒。
另外還有一名22歲的女子瑪麗安（Mariam）因婚外情懷孕：「我的母親聯繫了助產士，但她要價太高，於是我母親帶我回家，用一塊非常重的石頭壓在我的肚子上，把我的胃壓碎」。雖然成功墮胎，但瑪麗安期間痛得尖叫、面臨大出血：「我去了醫院，他們告訴我胚胎已經沒有了，現在我很抑鬱，肚子還一直疼。」
塔利班掌權後墮胎環境惡化
美國生育權利中心（Center for Reproductive Rights）最新數據指出，全球只有1/3的女性居住在可合法墮胎的國家，然而更讓人憂心的是，非法墮胎每年造成約3.9萬名女性身亡。自塔利班2021年重新掌權以來，阿富汗多家醫院院所與醫生遭頻繁檢查，迫使女性只能選擇非法墮胎。
不僅如此，報導指出，阿富汗的避孕方式變得越來越難，聯合國消息人士指出，全阿富汗只有不到一半的女性可以獲得避孕物品，如保險套、植入避孕器或避孕藥等，而阿富汗更是孕產婦及嬰兒死亡率為全球最高之一，卻仍有年輕女性自去（2024）年起被禁止接受助產士或護理培訓，導致婦女越發陷入低教育、低工作率、高生育率與非法墮胎頻增的惡性循環。
