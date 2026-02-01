女性乳癌篩檢 應列清單首位

新的一年象徵著新目標與新計劃的開始，中華民國乳癌病友協會（TBCA）呼籲全台女性朋友在規劃新年度的生活與健康目標時，務必將「乳癌篩檢」放在清單首位，透過每年定期檢查有效守護自身健康、守護家庭幸福。

最新公布的一一二年國人癌症登記報告指出，乳癌發生人數為一萬七七七九人，發生率排名全癌第三名（僅次於肺癌及大腸癌），女性發生率第一名。此外，乳癌發生的年齡中位數約五十七歲，低於整體癌症年齡中位數六十五歲。標準化死亡率則較前一年略升，各項數據皆顯示女性應高度重視定期篩檢的重要性，是健康計劃中不可或缺的一環。

國健署自二○二五年起擴大乳癌篩檢政策，提供四○至七十四歲女性每二年一次的免費乳房X光攝影檢查。根據國健署公布數據，截至二○二五年九月，篩檢人數已達一○四萬人；新增四○歲至四十四歲及七○歲至七十四歲族群約為二十六‧二萬人，占總篩檢人數的四分之一。乳癌篩檢最重要的目的在於「早期發現、早期治療」。乳癌病友協會黃淑芳理事長分享，許多病友回想整個抗癌歷程，最想改變的一件事就是「一定會定期篩檢」。早期乳癌治療是相對輕鬆的療程，五年存活率在九成以上，多數病友在接受治療後可以回歸正常生活。

近來有女性朋友在社群分享乳房X光攝影經驗，協會也觀察到「疼痛感」是最常見的負面感受。