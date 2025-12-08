女性乾澀、搔癢、漏尿難啟齒？ 醫師揭私密處老化真相：非侵入雷射助找回自信





36歲的林小姐（化名）近半年來常覺得私密處乾澀、搔癢，有時還會在大笑或打噴嚏時漏尿。起初她以為只是「太累」或「清潔沒做好」，但情況愈來愈頻繁，甚至影響日常生活與親密關係。最後她鼓起勇氣前往診所求診，才發現這些問題與「私密處膠原蛋白流失」有關。

收治此位病患的琢月診所副院長黃琳雅醫師指出，陰道內的膠原蛋白是維持彈性與潤澤的關鍵，但隨著年齡增長、荷爾蒙變化及生活作息不規律，膠原蛋白會逐漸流失，導致陰道黏膜變薄、乾澀、敏感度下降。「尤其女性更年期後，雌激素驟降會加速流失，使乾澀、搔癢或性交疼痛等情形更明顯。」

黃琳雅醫師說，許多女性在懷孕或生產後也會出現陰道鬆弛與漏尿問題。懷孕期間胎兒與羊水的重量會壓迫骨盆底肌，使其像被拉鬆的彈簧般失去支撐力，當腹壓增加時，例如打噴嚏、運動或提重物，就容易發生漏尿的尷尬情況。

過去改善方式包括凱格爾運動或外科手術，但前者需要長期練習才能見效，後者則因為屬侵入式手術、恢復期長、傷口照護不易，讓許多女性卻步。對此，黃琳雅醫師表示，非侵入式私密處雷射可以作為更安全方便的選擇。

許多飽受私密處困擾的患者找開業醫師黃琳雅求診

黃琳雅醫師表示，「屬於非侵入性療程的黛馨私密雷射，利用遠紅外線波段與高效能二氧化碳雷射，能溫和刺激膠原蛋白增生，改善陰道乾澀、鬆弛、漏尿及敏感度下降等問題。」整個療程約15至20分鐘，無傷口、無恢復期，許多女性甚至可利用午休時間完成療程後立即返回工作。初期建議3至4週進行一次，共3至4次療程，即可感受明顯改善。

林小姐接受療程後，乾澀與漏尿問題逐漸改善，她笑說：「原本真的很不好意思提這種問題，沒想到治療過程這麼快又舒服，現在生活品質大大提升。」

琢月診所副院長黃琳雅醫師提醒，私密處就像肌膚一樣需要定期保養，平時應保持良好清潔習慣，避免使用過度刺激的清潔產品。若出現乾澀、搔癢或分泌物異常等症狀，應及早就醫。「膠原蛋白流失雖是自然現象，但透過適當醫療照護，就能幫助女性維持健康與自信，由內而外綻放年輕光采。」

