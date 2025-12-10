女性做重訓容易漏尿嗎?【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: wundervisuals

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: wundervisuals

越來越多女性開始重訓，為了力量、為了體態，也為了健康。



但在重量訓練的熱潮之下，



有一個身體訊號，常被忽略、也最讓人難以啟齒。

【破除迷思】女性做重訓容易漏尿嗎？

答案是：對！

原因是......

根據刊登於《International Urogynecology Journal》的研究（Urinary Incontinence in Competitive Women Weightlifters, 2021），

科學家針對 191 位女性舉重選手進行調查，結果發現：大約有三分之一的女性在訓練時會出現漏尿的情況。

這表示「女性做重訓容易漏尿」的說法確實有醫學根據。

研究指出，像是深蹲、硬舉等需要用力的動作，會在短時間內大幅增加腹壓，若骨盆底肌肉力量不足或協調不佳，就可能出現暫時性的漏尿情形。

此外，生產過的女性、骨盆底肌較弱者、或訓練時呼吸控制不當，都會提高發生機率。

不過，這並不代表女性不適合重訓。

醫師建議透過骨盆底肌訓練（如凱格爾運動），加強核心穩定與正確呼吸方式，可以有效預防與改善這類狀況。

簡單來說，重訓本身不是問題，關鍵在於骨盆底的力量與控制。

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載