女性健康守護神！低GI草莓穩定荷爾蒙、乳癌病友安心吃！

草莓是對女性與乳癌病友相對友善的水果選項之一。聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，臨床上常有乳癌患者詢問哪些水果能安心食用又有益健康，而草莓正是值得推薦的選擇。隨著2026草莓季到來，無論超市、甜點或咖啡店都能看到鮮紅誘人的草莓蹤影。

草莓屬於低GI水果，糖分相對低，不易造成血糖大幅波動，有助於穩定代謝與體重控制。 （示意圖／Pexels）

許雅芬強調，草莓屬於低GI水果，糖分相對低，不易造成血糖大幅波動，有助於穩定代謝與體重控制。對於正在治療或治療後的乳癌病友而言，飲食選擇常需特別謹慎，相較於高糖水果，草莓在營養與安全性之間取得較好的平衡。

在抗氧化方面，草莓富含維生素C、多酚與花青素等抗氧化物，有助於減少體內氧化壓力與慢性發炎反應。許雅芬說明，這些營養素對女性荷爾蒙平衡、心血管健康及整體代謝都具有正面影響，也是女性在日常飲食中可多加利用的天然營養來源。

草莓含有適量膳食纖維，能促進腸道蠕動、改善腸道環境，也有助於體內多餘荷爾蒙的代謝與排出。許雅芬強調，良好的腸道功能與荷爾蒙平衡，對女性長期健康與疾病預防都扮演重要角色。

草莓的表面凹凸，比較容易殘留農藥，食用前務必充分清洗、浸泡並去除蒂頭，若能選擇有機來源會更安心。 （示意圖／Pixabay）

許雅芬指出，在體重管理或治療後調整體態的階段，草莓也是相對無負擔的甜味來源。草莓熱量低、卻能提供一定飽足感，能減少對高熱量甜食的渴望，對想兼顧口腹之慾與健康的女性來說，是相當實用的選擇。

不過許雅芬也提醒，草莓的表面凹凸，比較容易殘留農藥，食用前務必充分清洗、浸泡並去除蒂頭，若能選擇有機來源會更安心。

