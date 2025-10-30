女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2025_10_30_1039592.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 辰蘊如／台北報導】資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61171 target=_blankstrong紅斑性狼瘡/strong/a所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手mdash;全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong紅斑性狼瘡症狀多變 被稱「千面女郎」的自體免疫疾病/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 很多人好奇，為什麼這個病被稱為「千面女郎」？台安醫院風濕免疫科杜昀真醫師解釋其原因就在於它的症狀實在太多變了，當免疫系統失控開始攻擊自己的身體時，從皮膚、關節到內臟器官都可能遭殃；有人臉頰兩側會冒出像蝴蝶形狀的紅斑，有人a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64374 target=_blankstrong關節腫痛/strong/a以為是關節炎，也有人出現胸悶、呼吸困難才發現肋膜積水。/p p style=text-align:justifybr / 因為此症狀常常來去反覆，讓大家都難以掌握，杜昀真醫師建議可多留意臉上出現持續不退的a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=49237 target=_blankstrong蝴蝶斑/strong/a、皮膚長出圓盤狀紅疹、曬太陽後皮膚異常發紅起疹、嘴巴反覆破洞但不會痛，或是多個關節同時紅腫發炎等狀況，別輕忽也可能是身體給的警訊，應該儘快到風濕免疫科就診檢查。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong新藥問世改寫紅斑性狼瘡治療 規律用藥是穩定病情關鍵/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 雖然紅斑性狼瘡目前還無法完全治癒，但已不再是過去那個令人絕望的「不死癌症」。杜昀真醫師指出近幾年陸續有新的生物製劑藥物問世，這些藥物能更精準地調節免疫系統，不像傳統類固醇那樣全面壓制免疫功能。/p p style=text-align:justifybr / 目前臨床的治療多是「早期介入、積極控制」，透過適當的藥物組合，大部分患者都能穩定病情，維持正常生活品質。杜昀真醫師提醒，紅斑性狼瘡最怕的就是患者自行停藥或不規則服藥，因為一旦疾病復發惡化，可能在短時間內造成腎臟、心臟或神經系統的永久傷害。只要配合醫囑按時服藥、定期追蹤檢查，紅斑性狼瘡就能像高血壓、糖尿病等慢性疾病，成為可長期穩定控制的慢性病。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68596 target=_blank▸長輩走路踩空、不愛外出恐白內障警訊 別等過熟才開刀/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68550 target=_blank▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離/a/p