女性刷卡金額筆數領先 男性平均每卡年消費破7萬較高

（中央社記者呂晏慈台北24日電）聯卡中心今天表示，近1年女性持卡人在刷卡金額、刷卡筆數、消費使用卡數占比等3項指標均高於男性，而男性平均每卡年刷卡金額新台幣7.03萬元，高於女性的6.2萬元，顯示女性用戶傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

聯卡中心今天發布最新信用卡大數據分析，撈取自2024年7月至2025年6月間台灣男、女性持卡人的信用卡消費數據，從整體規模、交易結構、年齡與地區分布、產業別偏好，以及網購與便利商店等通路場景，呈現男、女性消費樣貌的異同。

廣告 廣告

觀察整體消費規模，聯卡中心說明，近1年女性持卡人刷卡金額占比52.86%、筆數占51.66%、消費使用卡數占55.75%，3項指標皆高於男性，顯示女性在日常生活消費中扮演高度關鍵角色，無論是家庭採購、生活支出或線上消費，都展現出穩定且持續的消費動能。

單卡使用行為方面，聯卡中心表示，男性平均每卡年刷卡金額為7萬383元、平均每卡年刷卡筆數49筆，高於女性的6萬2629元、42筆，顯示男性較常集中使用少數信用卡進行消費，而女性則傾向依消費場景及回饋使用不同卡片。

聯卡中心指出，從年齡結構觀察，男、女性消費力最強的族群皆集中於40至50歲，且女性在各年齡層的刷卡金額均高於男性，消費高峰明顯延伸至50至60歲，男性則集中於30至50歲之間。

聯卡中心表示，在地區分布方面，多數縣市女性消費領先，全國僅新竹縣市男性消費力突出；刷卡消費行業別部分，男、女性前6大消費行業別一致，皆集中於零售、百貨、保險、餐飲、旅行及公共行政等民生相關產業。

同時，聯卡中心提及，在部分傳統由性別主導的消費領域，差異仍相當明顯，例如，男性在汽車維修、加油及交通相關行業的消費筆數占比皆超過6成；女性則在美髮美容、服飾與醫藥化妝品等行業占比超過7成。

聯卡中心總經理呂蕙容補充，近6年男性在美容相關消費占比從2020年17.12%穩定上升至2025年26.32%，女性在汽機車及其零件用品業的消費筆數占比，亦呈現緩步成長趨勢，顯示傳統由性別主導產業中的消費界線正逐漸模糊，消費選擇正朝多元化發展。

聯卡中心說明，在網路交易方面，整體交易筆數已占信用卡消費超過5成，其中，女性在網路交易的筆數占比與金額占比皆超過5成，不過若把網路交易市場區分國內外，可以發現男性是國外網路交易的愛好者，其交易筆數占比近6成，金額占比也近55%。

在便利商店通路，聯卡中心表示，男性更常在便利商店消費，筆數占比達55.48%；女性雖消費次數較低，但平均單筆消費金額為223元，高於男性的180元，因此，男、女性消費金額占比接近50%，表現相當。（編輯：潘羿菁）1141224