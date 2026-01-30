女性勞工的勝利！控呂秋遠「懷孕歧視」獲賠60萬 林沄蓁哽咽：常邊寫狀邊哭

林沄蓁哽咽受訪。馮茵攝

知名律師呂秋遠讓實習律師林沄蓁懷孕後逼迫她墮胎還將其開除，林女認為他侵犯自己的工作權、生育權，為此對簿公堂求償150萬元，台北地院30日一審判決出爐，呂秋遠須賠償60萬元，結果出爐後，林沄蓁喜極而泣，稱是「所有女性勞工的勝利」

庭後受訪時，林沄蓁感謝法官還給她和孩子一個公道，她說「這不是我一個人的勝利，而是所有女性勞工的勝利。」講著講著哽咽到說不出來。

待情緒恢復平穩後，林沄蓁繼續說：「希望藉由我的案例，能夠幫助所有曾經遭受懷孕歧視的婦女們，找到妳們的勇氣，站起來勇敢為自己發聲，爭取應有的權益。」

談到心路歷程，林沄蓁表示，對造在訴訟過程中採取的是地毯式的、黑說成白的策略，讓自己必須一次又一次的檢視這些惡質的答辯，「這個過程是很辛苦的，我經常邊寫狀邊哭。」

針對60萬元賠償金額，林沄蓁透露會再思考一下，考慮是否上訴。



