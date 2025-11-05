女性及青年賦權論壇 台北舉行 (圖)

5:58 高市秀合照挺台 中國又怒了 7:51 美中暫時休戰 能維持多久？ ◎日本首相高市早苗展現「E人外交風格」！除了日前和美國總統川普一同看MLB球賽看到遲到，在剛結束的東協峰會、APEC等國際舞台，更是主動與他國領袖致意、攀談，還被媒體開玩笑是「社交恐怖分子」。而與鄰國台灣，高市也展現友好態度，主動在社群媒體上發布與我方領袖代表林信義的合照，並期盼台日深化合作。 ◎面對中國，高市早苗也展現高度。她在與中國國家主席習近平的會談中，重申對台海安全的重視，甚至主動關切香港與新疆問題，但不忘強調與中方和平對話。台灣議題已然成為中國與各國打交道時的基石，也如試金石，在美中對峙、印太情勢瞬息萬變的國際氛圍下，妥善處理對台立場，成為不可迴避的功課。 ◎美國白宮在11月1日公布「川習會」後，達成的貿易與經濟協議成果，中國承諾將鬆綁對稀土的出口管制、報復性關稅和其他反制措施，也將開始買美國黃豆，另外也會積極管控芬太尼原料流出。美國方面也承諾降低「芬太尼」關稅，也會暫停對特定實體的出口管制。不過分析認為，這些動作都只是暫時性的，未來雙方的緊張仍有可能再次出現。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前