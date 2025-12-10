女性失智為男性2倍 醫界嘗試荷爾蒙療法預防

女性罹患失智症機率是男性的兩倍。圖為紐約養老院一名失智症病人與女兒談話。（美聯社）

全美約有700萬失智症患者，預估2050年此人數逼近1300萬人，而且約三分之二是女性，換言之，女性罹患失智症機率是男性兩倍，最新醫學研究針對「更年期前期」(Perimenopause)女性，探討荷爾蒙療法(HRT)是否可免於晚年認知能力下降，進而減少失智風險。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，由威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)阿茲海默症預防計畫主任莫斯科尼(Lisa Mosconi)領導的全球女性健康研究計畫，分析近1億名女性生物標記，希望釐清女性罹患失智症高風險原因，研究重點放在「更年期前期」的初期，也就是女性40歲出頭至40歲中期，接受HRT維持正常分泌，防止晚年罹患失智症。

雌激素對大腦至關重要，具有神經保護作用，有助於腦細胞免受發炎、壓力等各種形式細胞損傷，莫斯科尼強調：「一旦大腦失去雌激素或其他性荷爾蒙保護，阿茲海默症病灶會開始在大腦累積。」

2023年莫斯科尼團隊針對50多項研究進行分析，發現中年或停經後10年內接受HRT的女性，罹患失智症風險明顯降低，反之，如果65歲以後開始接受HRT者，失智症風險則會增加，推測HRT最佳時間點有助於女性對抗認知衰退。

啟動HRT關鍵理論在於大腦雌激素受體，研究發現在更年期過渡階段，腦細胞雌激素受體密度逐漸增加，作為代償機制，不過當雌激素分泌持續偏低，大腦最終停止嘗試，莫斯科尼解釋道：「一旦雌激素受體消失，再補充雌激素就毫無意義，因為沒有受體可以結合。」

HRT有多種形式，包括穿戴貼片、乳霜和藥劑，可單獨使用雌激素、黃體素或兩者兼有，目前主要用於治療中度至重度更年期症狀如潮熱、盜汗、睡眠障礙或情緒波動等症狀，有助改善睡眠品質，情緒也變好，思考更加清晰，進而改善認知能力。

另外聯邦食品藥物管理局(FDA)最近取消對HRT長達數十年「黑框警告」(black-box warning)，將吸引更多40至50歲女性接受治療，佛羅里達州預防神經科醫師尼奧蒂斯(Kellyann Niotis)樂觀表示 ：「我們希望撤銷警告後，會有更多女性開始接受治療，醫師也不再害怕開立這種藥物。」

