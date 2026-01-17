女性尿失禁有救了！從凱格爾運動到微創手術全攻略一次看

女性尿失禁相當普遍，但許多人因害羞選擇隱忍。泌尿科呂謹亨醫師指出，現代醫學已有多元治療方式，從日常保養到微創手術都能改善，呼籲女性及早就醫。

女性尿失禁相當普遍，但許多人因害羞選擇隱忍。（示意圖／Pexels）

呂謹亨說明，尿失禁主要與骨盆底肌功能障礙有關。骨盆底肌就像一張吊床，支撐著膀胱、子宮與直腸。當這張吊床因懷孕生產、老化、更年期荷爾蒙變化或體重過重而鬆弛時，就容易發生漏尿。

常見類型包括應力性尿失禁、急迫性尿失禁及混合型。應力性尿失禁是指咳嗽、大笑、打噴嚏或提重物時，腹壓增加導致漏尿，主要因骨盆底肌支撐不足。急迫性尿失禁則是突然感到強烈尿意，還沒到廁所就漏尿，主要與膀胱敏感、過動有關。

廣告 廣告

對於輕度患者，呂謹亨首推凱格爾運動。透過規律地收縮與放鬆骨盆底肌肉，像憋尿或忍住放屁的動作，能有效強化肌肉支撐力。此外，調整飲水習慣、定時排尿，並配合藥物控制膀胱過度收縮也有幫助。

針對不想動手術或凱格爾運動效果有限的患者，呂謹亨表示，現代科技提供了舒適選擇。磁波椅只要穿著衣服坐著，利用高強度聚焦磁能誘發骨盆底肌深層收縮，效果遠超自我訓練。陰道雷射透過熱能刺激膠原蛋白增生，改善陰道黏膜彈性，輔助改善輕度漏尿。肉毒桿菌注射則針對急迫性尿失禁，透過注射放鬆過度收縮的膀胱肌肉。

應力性尿失禁是指咳嗽、大笑、打噴嚏或提重物時，腹壓增加導致漏尿，主要因骨盆底肌支撐不足。（示意圖／Pixabay）

若病況較嚴重，呂謹亨說明，微創手術能提供長效改善。尿道水凝膠填充手術在尿道括約肌周圍注射特殊填充物，增加尿道阻力減少漏尿。微創吊帶手術如TVT或TOT手術，在尿道中段置入人工吊帶支撐尿道，是目前治療應力性尿失禁的主流標準，傷口小、恢復快。

呂謹亨提醒，許多女性因害羞延誤就醫，導致生活圈縮小、引發濕疹或心理焦慮。現今治療方式多元且人性化，建議尋求泌尿科醫師專業評估，依照症狀與需求量身打造治療計畫。

延伸閱讀

加入雄鷹春訓！ 平石洋介：我跟洪總一樣溫柔

退休調查官轉任科技公司處長 行賄前同事包庇新老闆判刑2年

三度耳聾仍征戰國際 五峰國中師吳啟道靠眼神打進聽奧