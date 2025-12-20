女性常見疲勞原因曝光：貧血、荷爾蒙與營養缺乏交互影響

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

女性長期疲倦、精力不佳，可能不是單純工作壓力或作息不佳，而是「貧血」在背後悄悄消耗體力與生活品質。根據< medicaldaily>報導，貧血往往在症狀明顯前就開始影響身體，許多女性常誤以為是日常疲勞，忽略了可能的缺鐵或營養不足訊號。

女性為何容易貧血？

貧血是指體內紅血球或血紅素不足，導致組織氧氣供應不足。女性因月經、懷孕、產後出血或子宮相關疾病，尤其容易缺鐵。飲食不均衡，如紅肉攝取量低、素食或純素飲食不當，也可能造成鐵質不足。此外，消化系統疾病或長期服用抑酸藥物，也會影響營養吸收，逐步誘發缺鐵性貧血。

典型貧血症狀你注意到了嗎？

持續疲倦、精力不足和虛弱感是最常見的警訊。有些女性在爬樓梯或提重物時會氣喘吁吁，皮膚蒼白、嘴唇或指甲顏色變淡，也是貧血可能的徵兆。頭暈、頭痛、心悸或站立時眼花，也可能提示紅血球含量不足。

奇特的食慾與味覺變化，如異食癖——特別是強烈渴望咀嚼冰塊，或口腔潰瘍、舌頭疼痛與光滑，也可能是缺鐵或B群維生素不足的信號。

貧血也會影響大腦與情緒

當大腦缺氧時，注意力下降、記憶力減退，女性可能出現「腦霧」，難以專注工作或完成日常任務。情緒波動、易怒、焦慮、睡眠品質差等，也常伴隨貧血出現。由於這些症狀與荷爾蒙變化或壓力相似，常被誤診或忽略。

貧血症狀常與經前症候群、甲狀腺疾病、圍絕經期症狀重疊。月經量過多或頻繁懷孕的女性，若同時出現疲倦、頭暈或異食癖，醫師建議盡早進行血液檢測，以確保不延誤治療。

醫師提醒，女性若出現上述症狀，應透過客觀檢查確認是否缺鐵或有其他營養缺乏問題，避免長期疲勞、情緒低落及生活品質下降。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

