女性平均31.65歲生頭胎 凍卵要及早規劃適齡生育

台灣三十五歲以上產婦占總數三成以上，但女性三十五歲後、男性四十歲後，懷孕與胎兒健康風險顯著上升，包括流產、早產、胎兒先天缺陷及妊娠併發症等，尤其凍卵無法避免高齡孕婦帶來的身體風險。根去年統計資料，全國女性生育第一胎平均年齡三十一‧六五歲，相較二十年前二十七‧三九歲增加四‧二六歲。

隨著現代社會型態改變，民眾普遍延後婚育，晚生情形逐漸成為常態，卻忽略了「適齡生育」仍是保障母嬰健康重要關鍵。根據統計，所有出生嬰兒當中，超過三成來自三十五歲以上產婦。國健署十九日呼籲，民眾應把握黃金生育期及早規劃，倘若需要試管嬰兒療程，可善用最新人工生殖補助3.0方案。

父母年齡與胎兒健康密切相關，女性的卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長逐漸下降，造成卵子不易受精或胚胎染色體出現異常的情況。尤其是三十五歲以上孕婦提高流產、早產、胎兒先天缺陷或低出生體重的機率，而且孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症風險也隨之增加。

國健署進一步指出，男性四十歲後精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，四十五歲以上更可能提高配偶妊娠糖尿病及子代罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調等風險。因此，為了維護母嬰健康，不論男女都應重視適齡生育重要性。呼籲把握女性二十五至三十五歲、男性四十歲前黃金生育年齡。

值得一提的是，有些女性為了保留年輕、品質較佳的卵子，開始考慮選擇凍卵，但面臨卵巢過度刺激症候群(OHSS)」風險，可能引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。另外，即使未來卵子解凍順利，受精形成胚胎植入母體，然而，身體老化降低活產率，以及高齡懷孕帶來身體風險仍舊無法避免。

根據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽與寶寶健康風險，國健署提醒民眾適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要儘早規劃生育時機。若經醫師判斷具有試管嬰兒療程需求，夫妻一方具備我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻子年齡未滿四十五歲，可至全台一百零四家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。