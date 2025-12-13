女性年過40注意荷爾蒙平衡 掌握：2蔬、1蛋白、1澱粉





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】近期蔡依林在Podcast節目中分享保養秘訣，透露自己不再像年輕時嚴格計算熱量，而是改採「荷爾蒙飲食」，更專注觀察食物帶來的身體反應。這位44歲的天后坦言，現在會依照身體的荷爾蒙變化去選擇食物，不只補充蛋白質，也會吃白飯享受進食的愉悅感。她認為這種飲食方式不著重斷食或熱量計算，而是以自身體質狀態為主，目標是促進荷爾蒙平衡，進而改善新陳代謝、提升活力。



荷爾蒙波動恐影響體重變化 醫揭關鍵因素



台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師指出，荷爾蒙確實會影響體重變化，女性在初經、懷孕和更年期等不同階段，都會因荷爾蒙波動而出現體重改變。影響體重的荷爾蒙包括壓力荷爾蒙皮質醇、雌激素、胰島素等，它們會左右飢餓感和脂肪囤積程度。而攝取膳食纖維能協助降低體內過多的雌激素，對維持荷爾蒙平衡具有正面效果。

此外，控制飢餓感的ghrelin荷爾蒙與產生飽足感的leptin荷爾蒙，也會受到雌二醇與黃體素的調節，進而影響食慾和能量儲存。然而，林承達醫師強調荷爾蒙與體重的關係相當複雜，除非是甲狀腺功能低下等明確疾病，否則單靠調整荷爾蒙並無法直接達到減重效果。



如何平衡荷爾蒙？ 專家提供實用營養建議



林承達醫師建議採用「2蔬菜、1蛋白質、1澱粉」的餐盤比例，確保攝取足夠纖維質與蛋白質，同時避免醣類過量。在食材挑選方面，可以多吃海帶、海藻等富含碘的食物來支持甲狀腺功能，選擇巴西堅果補充硒與維生素E，或是攝取青椒、酪梨、薑黃等具有抗發炎效果的食材來照顧腎上腺。由於肝臟是代謝荷爾蒙的關鍵器官，需要充足的維生素B群、礦物質以及各種植化素來維持運作，因此應該多攝取彩虹顏色的新鮮蔬果。



油脂的選擇也很重要，林承達醫師提醒，使用冷壓橄欖油或苦茶油烹調，並透過鯖魚、秋刀魚、亞麻籽等食物補充Omega-3脂肪酸。長期營養不良會導致荷爾蒙失調，想要真正改善體質，關鍵在於均衡飲食、充足睡眠與適度運動的綜合搭配，而非單一飲食法的短期執行。



