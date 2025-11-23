女性心臟病更難察覺！醫示警4大非典型症狀

▲醫師提醒，女性心臟病最大的挑戰，在於「症狀不典型」與「自我忽略」。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 一名64歲女性本身無特殊疾病史，近期出現上腹痛情況，前往消化內科檢查，但並未發現肝膽腸胃有問題，後來到心臟科評估，發現有心肌缺血情形，左冠狀動脈嚴重阻塞，經過血管支架置放後，個案病情穩定也順利出院。醫師提醒，女性心肌梗塞症狀更隱晦、也更危險，常見症狀包括肩頸痠痛、上腹痛或消化不良感，要特別留意。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫提到，女性的心臟病表現常與男性不同，導致許多女性延誤就醫，錯失治療黃金時間。一名女性因近期主訴上腹部疼痛，在消化內科接受相關檢查時，並未發現肝膽腸胃方面的異常，轉介至心臟科進一步評估。

簡韶甫說，經核子醫學檢查顯示有心肌缺血情形，因此安排心導管檢查，發現左冠狀動脈存在嚴重阻塞。經施行血管支架置放術後，患者病情穩定並已順利出院，出院後建議規則服藥，並持續回門診追蹤治療。

典型的心肌梗塞症狀包括突然的胸口壓迫感、像大石頭壓著胸口一樣、劇烈胸痛可能伴隨冒冷汗、呼吸困難。

女性心臟病常冒非典型症狀 醫：容易誤認小毛病

但臨床研究發現，女性會出現所謂的「非典型症狀」，導致常誤以為只是小毛病。簡韶甫說，常見的女性「非典型症狀」有4類

🔹上腹痛或消化不良感：以為是胃食道逆流、胃痛。

🔹肩頸痠痛、下頷痛：特別是左側肩膀或頸部。

🔹極度疲倦、呼吸不順：常被誤認為只是太累或焦慮。

🔹噁心、頭暈：以為是腸胃炎或貧血。

簡韶甫表示，女性心臟病症狀部一樣的原因可能是「血管病變型態不同」，因為男性常見的是冠狀動脈主幹的大血管阻塞，而女性則更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀表現不典型。

另外，荷爾蒙也可能會有影響。簡韶甫指出，雌激素在年輕時具有保護血管的作用，可以維持血管彈性、促進血脂代謝。但隨著年齡增加、停經後雌激素下降，女性血管的保護力迅速減弱，症狀表現也更複雜。

簡韶甫提到，疼痛感受差異上，女性對疼痛的感受與表達方式與男性不同，加上社會角色期待，女性常忽略身體警訊，會認為「忍一忍就好」。

女性心臟病2大挑戰 醫：不要輕忽3徵兆

簡韶甫認為，女性心臟病最大的挑戰，在於「症狀不典型」與「自我忽略」，許多女性長期扮演家庭照顧者的角色，容易把自己的不舒服放在最後一位，等到真正發作時，往往錯過了最佳治療時機。

因此在防護上面，簡韶甫提醒，要定期進行健康檢查，停經後的女性建議每年檢查血壓、血糖、血脂，必要時做心臟超音波或運動心電圖。同時留意非典型症狀，不要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」，尤其本身有三高或家族史的女性，更要高度警覺。

在飲食上養成少油、少鹽，多蔬果，且每週至少進行150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳。另外，簡韶甫提到，若已被診斷高血壓、高血脂或糖尿病，切勿自行停藥。很多女性因為「怕副作用」或「覺得沒症狀」而停藥，反而增加猝死風險。

