女性心臟病症狀不典型！醫提醒：上腹痛、肩頸痠恐是警訊

心血管疾病已成為全球女性的頭號殺手，致死率甚至高於乳癌與子宮頸癌。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫與專科護理師潘姿菁指出，女性心臟病的症狀常與男性不同，導致許多女性延誤就醫，錯失治療黃金時間。

典型的心肌梗塞症狀包括突然的胸口壓迫感、像大石頭壓著胸口的劇烈胸痛，可能伴隨冒冷汗和呼吸困難。（示意圖／123RF）

國泰綜合醫院心血管中心最近收治一名64歲女性患者，她原本無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。患者先前在消化內科接受檢查，但未發現肝膽腸胃方面的異常，因此被建議轉介心臟科進一步評估。經核子醫學檢查顯示有心肌缺血情形，隨後安排心導管檢查，發現左冠狀動脈存在嚴重阻塞。該患者經施行血管支架置放術後，病情穩定並已順利出院。醫師建議她出院後規則服藥，並持續回門診追蹤治療。

典型的心肌梗塞症狀包括突然的胸口壓迫感、像大石頭壓著胸口的劇烈胸痛，可能伴隨冒冷汗和呼吸困難。然而，臨床研究發現，女性常出現「非典型症狀」，導致她們常誤以為只是小毛病。

女性常見的非典型症狀包括上腹痛或消化不良感，容易被誤認為是胃食道逆流或胃痛；肩頸痠痛、下頷痛，特別是左側肩膀或頸部；極度疲倦、呼吸不順，常被誤認為只是太累或焦慮；噁心、頭暈，則容易被當成腸胃炎或貧血。

女性更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀表現不典型。（圖／Photo AC）

這些症狀缺乏「典型胸痛」的警示性，許多女性因此沒有立即就醫，往往拖到病情嚴重才送醫。研究顯示，女性心肌梗塞的延誤就醫比例，遠高於男性，這也是女性心肌梗塞死亡率較高的原因之一。

造成男女心臟病症狀差異的原因有幾個，男性常見的是冠狀動脈主幹的大血管阻塞；女性則更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀表現不典型。此外，雌激素在年輕時具有保護血管的作用，但隨著年齡增加、停經後雌激素下降，女性血管的保護力迅速減弱。

許多女性在停經後，會發現血壓、血脂、血糖開始升高，體重更容易增加。根據美國心臟協會統計，停經後女性罹患心臟病的風險，比停經前增加兩到三倍。因此，50歲以後的女性，心臟病風險曲線會急速上升，甚至追趕上男性。

要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」這些小毛病，尤其本身有三高或家族史的女性。（圖／Photo AC）

針對女性心臟病的防護，停經後的女性應每年檢查血壓、血糖、血脂，必要時做心臟超音波或運動心電圖。不要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」這些小毛病，尤其本身有三高或家族史的女性，更要高度警覺。

女性應養成健康生活習慣，包括少油、少鹽，多蔬果的飲食，每週至少150分鐘中等強度有氧運動，以及規律睡眠，避免長期過勞與焦慮。若已被診斷高血壓、高血脂或糖尿病，切勿自行停藥。

「女性心臟病最大的挑戰，在於症狀不典型與自我忽略。許多女性長期扮演家庭照顧者的角色，容易把自己的不舒服放在最後一位，等到真正發作時，往往錯過了最佳治療時機。」當出現不明原因的疲倦、胃部不適或呼吸困難時，請不要輕忽，這可能是心臟在向你求救。

