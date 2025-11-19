女性心臟病症狀不典型！醫提醒：上腹痛、肩頸痠恐是警訊
心血管疾病已成為全球女性的頭號殺手，致死率甚至高於乳癌與子宮頸癌。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫與專科護理師潘姿菁指出，女性心臟病的症狀常與男性不同，導致許多女性延誤就醫，錯失治療黃金時間。
國泰綜合醫院心血管中心最近收治一名64歲女性患者，她原本無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。患者先前在消化內科接受檢查，但未發現肝膽腸胃方面的異常，因此被建議轉介心臟科進一步評估。經核子醫學檢查顯示有心肌缺血情形，隨後安排心導管檢查，發現左冠狀動脈存在嚴重阻塞。該患者經施行血管支架置放術後，病情穩定並已順利出院。醫師建議她出院後規則服藥，並持續回門診追蹤治療。
典型的心肌梗塞症狀包括突然的胸口壓迫感、像大石頭壓著胸口的劇烈胸痛，可能伴隨冒冷汗和呼吸困難。然而，臨床研究發現，女性常出現「非典型症狀」，導致她們常誤以為只是小毛病。
女性常見的非典型症狀包括上腹痛或消化不良感，容易被誤認為是胃食道逆流或胃痛；肩頸痠痛、下頷痛，特別是左側肩膀或頸部；極度疲倦、呼吸不順，常被誤認為只是太累或焦慮；噁心、頭暈，則容易被當成腸胃炎或貧血。
這些症狀缺乏「典型胸痛」的警示性，許多女性因此沒有立即就醫，往往拖到病情嚴重才送醫。研究顯示，女性心肌梗塞的延誤就醫比例，遠高於男性，這也是女性心肌梗塞死亡率較高的原因之一。
造成男女心臟病症狀差異的原因有幾個，男性常見的是冠狀動脈主幹的大血管阻塞；女性則更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀表現不典型。此外，雌激素在年輕時具有保護血管的作用，但隨著年齡增加、停經後雌激素下降，女性血管的保護力迅速減弱。
許多女性在停經後，會發現血壓、血脂、血糖開始升高，體重更容易增加。根據美國心臟協會統計，停經後女性罹患心臟病的風險，比停經前增加兩到三倍。因此，50歲以後的女性，心臟病風險曲線會急速上升，甚至追趕上男性。
針對女性心臟病的防護，停經後的女性應每年檢查血壓、血糖、血脂，必要時做心臟超音波或運動心電圖。不要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」這些小毛病，尤其本身有三高或家族史的女性，更要高度警覺。
女性應養成健康生活習慣，包括少油、少鹽，多蔬果的飲食，每週至少150分鐘中等強度有氧運動，以及規律睡眠，避免長期過勞與焦慮。若已被診斷高血壓、高血脂或糖尿病，切勿自行停藥。
「女性心臟病最大的挑戰，在於症狀不典型與自我忽略。許多女性長期扮演家庭照顧者的角色，容易把自己的不舒服放在最後一位，等到真正發作時，往往錯過了最佳治療時機。」當出現不明原因的疲倦、胃部不適或呼吸困難時，請不要輕忽，這可能是心臟在向你求救。
延伸閱讀
美再批准對台軍售！NASAMS地對空飛彈系統 總值逾2百億
淡水「發電機室」突起火！黑煙狂竄 消防緊急灌救
月球蓋房不是夢！陸首批「月壤磚」經一年太空考驗返回 狀態超預期
其他人也在看
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 4 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌
馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。 常吃馬鈴薯防胃癌 馬鈴薯又名洋山芋，為世界健康2.0 ・ 4 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 1 天前
攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。中天新聞網 ・ 1 天前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 15 小時前
一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了
你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異常春月刊 ・ 1 天前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 1 天前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 39 分鐘前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 23 小時前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
32歲男天天「靠1物」充飢 血糖狂飆680！醫嘆：再晚恐中毒亡
一名32歲男性司機因三餐不定時，常喝珍珠奶茶這類含糖飲料充飢，且外食也高油、高鹽、高糖，致其空腹血糖竟高達680mg/dL（正常值上限99）、糖化血色素超過15（正常值上限5.6%），已達嚴重糖尿病！醫師呂昀珊表示，糖尿病嚴重恐致酮酸中毒、甚至死亡。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
新研究曝「3招」真的防癌、防失智！醫大推：很容易做到
癌症、失智是現代重要的議題。醫師張家銘表示，一篇今年新發表的研究指出，症與阿茲海默症之間有一種「反向關聯」，即癌症風險越高的人，阿茲海默症風險反而越低。而阿茲海默症的基因特質，似乎也讓某些癌症風險下降。當人吃得對、睡得好、動得夠，身體會被拉回中間的平衡，就能避開癌症與失智上身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 4 小時前