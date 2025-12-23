女性必看！漏尿尷尬又困擾？ 了解尿失禁類型、嚴重分級、治療

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

尿失禁若不處理會對生活造成諸多影響，因此為讓民眾對尿失禁有更正確的了解，李高漢醫師從症狀、診斷到治療一一說明，並呼籲民眾勇於面對漏尿困擾，盡早就醫尋求醫療協助，別再默默忍受尿失禁之苦。

尿失禁常見類型：應力性尿失禁、急迫性尿失禁

尿失禁有許多種類型，李高漢醫師表示，常見的包含「應力性尿失禁（SUI）」、「急迫性尿失禁」，而這兩種類型也有可能會同時發生：

應力性尿失禁：常發生於咳嗽、打噴嚏、運動或搬重物時，與骨盆底肌肉或陰道結締組織鬆弛有關。

急迫性尿失禁：會突然感到難以控制的尿意感，而且一旦覺得想尿尿就會出現尿失禁，會有頻尿的情形（每天小便8次以上、夜間需要醒來小便2次以上）。

混合型尿失禁：同時發生2種類型的尿失禁

應力性尿失禁依嚴重程度分為4級

其中，應力性尿失禁常見於肥胖、產後、更年期、體重快速增加的女性，李高漢醫師提到，其嚴重程度可分為以下4級：

輕度（第1級）：在劇烈咳嗽、打噴嚏、搬重物、提重物、跳躍時會漏尿

中度（第2級）：在稍微咳嗽、大笑、跑步或快步走、爬樓梯、拖地時會漏尿

重度（第3級）：在走路、做家事（如洗碗、掃地）、改變姿勢（如由站到蹲或坐）時會漏尿

極重度（第4級）：在床上翻身時會漏尿。

尿失禁影響比想像大 應盡早就醫治療

尿失禁不只是一種生理上的困擾，還有可能造成心理壓力、社交障礙，即使有用護墊，但仍會擔心有沒有異味，出門又怕要常常找廁所，甚至還要思考是不是該少喝一點水比較好，更害怕的是會出現無法控制的漏尿情形，因此漸漸不敢外出、運動、參加聚會等。





李高漢醫師強調，現代醫學對於尿失禁已有完整評估與分級方式，早期診斷能提升治療效果，也有助於選擇最適合的治療方法，呼籲有漏尿困擾的民眾應及早就醫。

應力性尿失禁如何治療？生活上需注意什麼？

目前，應力性尿失禁的治療方法可大致分為非侵入性、侵入性（非手術治療與手術治療）。李高漢醫師指出，在治療上，第一線仍以骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）為主，並搭配生活型態的調整：

減重：減掉5％的體重可減少骨盆底肌肉壓力，改善漏尿情況

避免利尿食物：如咖啡、茶、西瓜等應盡量減少

運動：除了凱格爾運動之外，也應從快走或簡單的重量訓練開始養成運動習慣，維持骨盆底肌肉的力量。

李高漢醫師提到，藥物治療雖然有短暫改善尿失禁的效果，但是可能會有疲倦、失眠等副作用，而且有青光眼、排尿困難的人並不適合使用，因此較少選擇，另外也有磁波椅、陰道雷射可以選擇：

磁波椅：透過高頻能量刺激深淺層肌肉，改善頻尿、漏尿、夜尿、尿失禁及產後漏尿。

陰道雷射：透過雷射刺激膠原蛋白新生，改善陰道彈性與支撐力，從而減少漏尿。

不過，如果症狀嚴重、療效不佳可能就需考慮手術治療，李高漢醫師表示，像是尿道水凝膠填充系統手術、尿道懸吊手術等，都是目前可以用於改善漏尿問題的手術，臨床上可以透過適當診斷與分級評估，針對不同病因的患者採用個人化療程，呼籲民眾若有漏尿情形，應勇於尋求專業醫療協助，避免讓症狀惡化而影響身心。



