女性撐起信用卡一片天 刷卡金額筆數超越男性

我國信用卡消費結構出現明顯變化。根據聯合信用卡中心最新大數據分析，去(2024)年7月至今(2025)年6月間，女性持卡人信用卡簽帳金額占比達52.86%，交易筆數占51.66%，實際使用卡數占比更來到55.75%。這3項關鍵指標皆過半、高於男性，顯示女性已成為支撐國內信用卡消費的主力。

聯卡中心彙整近1年全台男、女性持卡人資料發現，女性在日常生活消費中展現穩定且持續的動能，無論是家庭採購、生活支出或線上交易，皆扮演關鍵角色。整體來看，女性影響力已與男性不分軒輊，並在多數指標上出現領先態勢。

廣告 廣告

不過，從單卡使用行為來看，男女刷卡習慣仍存在差異。男性平均每卡年刷卡金額為7萬383元、年交易49筆，均高於女性的6萬2,629元與42筆，凸顯男性較集中運用少數信用卡進行消費；女性則傾向依消費場景與回饋設計，分散用不同的卡片，呈現較為多元的用卡策略。

觀察年齡結構分布，男、女性刷卡消費力最強的族群都集中於40至50歲間，而女性在各年齡層的刷卡金額均高於男性，且消費高峰明顯延伸至50至60歲；男性消費力則集中於30至50歲之間，可見女性在中高齡階段扮演家庭與生活支出的重要角色。

在地區分布上，多數縣市女性簽帳金額占比領先，全國僅新竹縣市呈現男性消費力明顯高於女性的情況。聯卡中心分析，該區高科技產業聚集、產業結構及薪資水準，形塑出較具代表性的男性消費樣態，使新竹成為全台少數例外。

至於刷卡消費產業別方面，男、女性前6大消費行業一致，皆為零售、百貨、保險、餐飲、旅行及公共行政等民生相關產業。而女性在百貨與綜合商品零售業的刷卡金額明顯高於男性，差距超過1,000億元；男性則在公共行政相關支出高於女性近1,000億元，反映雙方在支出重心上的差異。

在部分傳統由性別主導的消費領域，差異仍相當明顯。男性在汽車維修、加油及交通相關行業的交易筆數占比皆逾6成；女性則在美髮美容、服飾及醫藥化妝品等「美麗經濟」產業，比重超越7成。不過，消費界線正逐漸鬆動，近6年男性美容相關消費占比已由2020年的17.12%，提升至2025年的26.32%，女性在汽機車及其零件用品的消費比例，也呈現緩步成長。

網路交易飛速成長，信用卡交易筆數已占整體逾5成，可見網購在日常消費的分量。其中，女性在國內網路交易筆數與金額占比約55%；但跨境網路交易則由男性領先，無論筆數或金額比例都接近6成，且聚焦於國際電商、科技零售與旅遊訂房平台，呈現不同的消費取向。

便利商店通路則展現另一種性別分布。男性購物筆數占55.48%，高於女性；女性雖消費次數較低，但平均單筆金額223元，卻多於男性的180元，使整體消費金額占比呈現五五波。40歲以下男性是便利商店主要消費族群，而40歲以上女性在金額占比上相對突出。

聯卡中心指出，信用卡消費數據呈現的不僅是支付行為，更是生活型態與社會結構的縮影。本次分析有助於政府、產業及學界，從數據角度理解性別消費差異與社會變遷的關聯，也可作為推動性別友善政策與產業行銷的重要參考。

原文出處

延伸閱讀